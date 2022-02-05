克洛普：利物浦仍对富勒姆边锋卡瓦略感兴趣

利物浦仍在关注富勒姆边锋法比奥-卡瓦略，克洛普承认如果球队放弃引进这名球员，将是很疯狂的做法。

利物浦在转会截止日与富勒姆谈妥了19岁边锋法比奥-卡瓦略的交易，红军将支付800万英镑签下这名出生于葡萄牙的英格兰U18国脚，但由于相关文件没有在截止日前完成，最终红军错过了这笔交易。

利物浦现在仍然领跑着争夺战，被问到球队最终会不会签下这名球员时，克洛普说道：“我不知道，我们会看一看，我们显然仍对他感兴趣，不然的话我们肯定是疯了。”

“这显然不在我们掌控之中，我们没赶上在截止日前完成交易，我们会看看接下来情况如何。”

谈及球队的引援工作，克洛普表示：“我们的引援政策是在正确的时候签下正确的球员，我们意识到位置和合同的问题，我们永远不会停止向前看，这就是我们在做的。”

谈到冬窗加盟的路易斯-迪亚斯，克洛普说道：“如果他能立即发挥出最佳状态，那真的会很奇怪。他需要时间适应新环境，但这并不意味着需要四五个月，我还没有在训练里看他的表现，所以或许我们应该等一等，但我对这笔签约真的很满意。”

“我们喜欢他身上几乎一切的特质，我关注他有段时间了，他是一个非常出色的球员。他有速度和个性，他可能有点大器晚成，但我真的很高兴能在这个时候签下他，这是一个特别的故事，现在他是我们的一员了。”