克洛普：非凡的瓜迪奥拉是与我交手过的最佳教练

利物浦主帅获得了2019年国际足联最佳球员奖，但他承认曼城是有史以来最好的对手之一。

利物浦主教练尤尔根·克洛普可能是2019年国际足联最佳教练，但他承认曼城的瓜迪奥拉是他执教过的最好的对手。

世界足坛两位顶级战术大师最近经常交锋。

2013年瓜迪奥拉加盟拜仁慕尼黑时，克洛普还在多特蒙德。

这对搭档最终在英格兰再次成为本土联赛的对手，在安菲尔德和伊蒂哈德球场占据重要的位置。

在2018-19赛季，克洛普和瓜迪奥拉在争夺英超冠军的战斗中展开了正面交锋，后者在卫冕冠军的战斗中取得了成功，而前者则成功拿下了欧冠冠军。

这一成功足以让这位德国主教练在最近的米兰国际足联(FIFA)颁奖典礼上获得最高荣誉，但他承认，获得这样的地位的同时，他面临着激烈的竞争。

克洛普击败瓜迪奥拉和毛里西奥·波切蒂诺获得最佳教练奖。他在国际足联官方网站上说:“我非常尊重他们。”

波切蒂诺去年的表现非常出色。很多时候，当你没有赢得一个冠军，人们不记得你，但他是非常令人印象深刻。他一步一步地建立了自己的团队，让球队团结在一起。”

“瓜迪奥拉……我能说什么呢？他赢得了这么多的冠军，就像他的球队那样。他很特殊；毫无疑问，他是我执教过的最好的教练。能和他们一起被提名是我的荣幸。”

克罗普很高兴获得了这个声望很高的奖项，但他也急于指出，他所获得的任何认可，都是默西塞德郡集体努力的直接结果。

他补充道:“当然，绝对如此。在足球方面，我之所以成为今天的我是因为我的球员们，但作为一个人，我之所以成为今天的我是因为我的家人，我也非常感谢他们。他们是我的一切。”

克洛普希望在英格兰的这段时间能取得更大的成功，他承认顶级教练人才的涌入帮助恢复了英超作为世界足球最具竞争力的联赛的形象。

他不相信在教练席上已经形成了一种趋势，但是很高兴看到英国足球的蓬勃发展。

“英超联赛有来自不同教练的巨大影响。”克洛普说。

“这并不是每次都能在结果中体现出来的，因为那是不可能的，但从长远来看，我们是有影响力的。”

“我不认为这是一种趋势，因为足球总是在变化，但英超有那么多优秀的球队在为一些东西而战。

“这并不是说我们让西班牙和德国的规模显得小了，而是一个可以有六七支球队争夺冠军的联赛，这让它变得非常特别。而这些团队显然都拥有优秀的管理者。”