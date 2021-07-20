克洛普：阿诺德、范迪克等人都已伤愈 只是还没达到100%的状态

利物浦主帅相信两名英格兰国脚后卫会参加球队的季前训练工作。

利物浦主帅克洛普最近对阿诺德和戈麦斯的伤势作出了更新，并带来了一些积极的消息。

戈麦斯在2020年11月膝韧带受伤后就缺阵至今，而阿诺德则因为大腿受伤而错过了欧洲杯，而马蒂普和范迪克也在重回健康的路上。

克洛普日前在接受利物浦官网采访时说道：“他们情况不同，我认为马蒂普绝对可以参加接下来和斯图加特的热身赛。”

“阿诺德在我看来可以上场，但我必须和医疗组谈一谈，他们会告诉我现在让阿诺德上场会不会太早。我不认为太早，我认为他可以踢几分钟。”

“然后，戈麦斯和范迪克情况类似，但又不完全相同。两人都进行了部分的正常训练，然后还需要做一些额外的工作。”

“昨天我们进行了一些冲刺训练，这是我们在正常训练时不会做的，所以他们做了一些额外一的工作，而如果训练内容强度太高，有时他们也会少做一些。他们距离复出越来越近了，这就是我们观察的结果。”

“到目前为止，他们在训练中做得很好，我们会看看什么时候能让他们完成正常的训练。我不知道具体什么时候，我也不想操之过急，这毫无道理，因为我们已经等了这么久了，再等几天也不是问题。”

在签下科纳特之后，利物浦希望在新赛季派出最强的防守阵容。有传闻称戈麦斯伤情反复，但克洛普表示这并非实情：“他很好，完全没有旧伤复发，他完全正常地进行了训练。”

“这就是目前的情况，这些球员已经没有伤了，只是还没有到100%的状态。一般来说在康复过程中都会有挫折，但这些球员并没有，他们都很好。他们做了自己必须做的，膝盖没有不良的反应，网络上的人显然是太闲了。”

22岁的阿诺德也接受了官网采访，他表示自己已经迫不及待想要再次上场了。他说道：“我现在已经没有痛感了，假期期间我和理疗师以及医疗组人员一起做了很多康复治疗，这对我很好。”

“我感觉很好，很健康，现在我可以开始全面训练了，所以一切都很顺利。我现在已经和球员们进行了一些训练，我感觉自己足够健康，已经可以上场，但做决定的是主帅、教练组成员以及医疗组，他们需要谈一谈，看看是否值得冒险。”

“如果不行的话，周五我们还有一场比赛，所以现在就是看看让我在周二上几分钟，还是在周五踢久一点，谁知道呢？无论如何，我都准备好上场了。”