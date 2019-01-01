克洛普：那明显不是点球 但我们也该踢得更好

主教练对比赛的决定性决定感到困惑，但他也相信他的球员们本可以在那天表现得更好。

利物浦主教练尤尔根·克洛普对裁判“清晰而明显”点球误判感到沮丧，尽管这位德国教练也承认他的球队还没有达到击败那不勒斯所需要的水平。

红军在那不勒斯以0-2失利，未能为上赛季的客场落败复仇。

比赛的决定性时刻来自安德鲁·罗伯逊因在比赛最后时刻在禁区内对何塞·卡列洪犯规而被判点球。尽管点球判罚带来争议，但默滕斯还是将点球罚进。随后，费尔南多·略伦特的进球帮助那不勒斯锁定了三分。

输球后，克洛普对裁判的决定感到不快，尽管他也对球员的表现抱有更高的期望。

“我能说什么呢？对我来说，这很明显不是一个点球，因为卡列洪在没有任何接触之前就跳了下去。但我们无法改变这一点。我们必须对自己严格要求。我们本可以做得更好。他们在很多时候都做得很好，我们踢了很多精彩的足球，但我们没有把握住机会。我们有我们的机会。有时我们想要一个任意球。我不明白为什么我们没有任意球，萨迪奥（马内）倒下去又站起来，站起来又倒下去。你会想‘这里发生了什么？’它保持了比赛的强度，但是我说的是，我们控制了一些时刻，但是在最后没有太多的机会。你看到双方都很尊重对方，我们都防守得很好，但是我们丢掉的每一个球，或者他们丢掉的每一个球，都是一个直接的威胁。在这种情况下，你必须把握机会。我想，有一种情况，萨迪奥在跑，如果他再跑两步然后就可以射门了，但从一开始他想传球，到最后你要再跑一步才能完成射门。我们今晚的决定是错误的，我们必须接受这个结果。”

尤其让克洛普感到失望的是，他的球队在控球方面缺乏锐利度，利物浦浪费了几次反击，在控球方面表现得毫无效率。结果，在英超开局五连胜后，利物浦遭遇了赛季第一场失利。

“这应该会让人受伤，因为我们有机会赢得比赛。这是一场比我们上次和他们交锋时好得多的比赛，（上次）他们在最后一分钟才以1-0获胜。这是一场开放的比赛。有些时候我们控制了比赛，我们有很多反击，但都没有把握住。这是一个问题。下半场，我们进行了一场疯狂的比赛。我们在奔跑，他们在奔跑，这让球场上的每一个人都疲于奔命。然后我们又开始控制比赛，但还是丢了一个点球。这没有帮助。我不认为这是一个点球。我真的不知道。这很困难。”