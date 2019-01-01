克洛普避开不谈转会：沙奇里在利物浦有未来

瑞士中场一直在为红军的比赛时间挣扎，但是他的教练说当他完全恢复时将会有自己的位置。

克洛普说，一旦完全康复，沙奇里将会成为利物浦“非常重要的球员”，红军主帅渴望在一月转会窗口开启前打消转会谈判。

有消息称这位瑞士国脚可能会在冬季转会，因为缺少在安菲尔德的正常比赛时间让这位28岁的中场球员很沮丧。

伤病问题也困扰着沙奇里，到目前为止，他只代表利物浦出场了34次。

但克洛普坚持认为，在他的英超联赛追逐冠军的阵容中，有一个灵活的天才球员的角色。

当被问及关于沙奇里的猜测时，这位德国战术家告诉记者：“为什么我要谈论一些对我们来说毫无意义的事情呢？”

“他已经受伤五周了，这段时间他没有作为球员上场。在那之前，我们和他说过没法安排他想要的那么多比赛，但这就是全部了。”

“当我和他在一起的时候，他是100%的快乐和没问题，猜测就是猜测，这是我们无法改变的。我不知道我还能说些什么。”

“当然他有他的未来，但我们总是会谈论未来，直到赛季结束，然后可能有一个球员来找我，但现在没有人考虑这个。这个赛季他对我们来说是非常重要的球员。”

沙奇里的部分问题是他面临激烈的位置竞争，但克洛普坚信一旦他恢复到最佳状态，上场时间就会到来。

“他已经受伤很长时间了，我想有五周了，所以恢复比赛还需要时间。”利物浦主帅补充道。

“他这周进行了训练，我们让他做了一些不同的事情，但仅此而已，除此之外，他应该完全没问题。没有理由着急，但是他回来了，这很好。”

“我们在这周的训练中看到了很多很好的东西，但是对他来说这是很紧张的，他需要重新适应这种紧张的状态，一切都会好的。”

“如果他真的回来了，那么沙奇里将会为球队提供一个创造性的进攻位置选择，就像穆罕默德·萨拉赫、马内、亚当·拉拉那和乔丹·亨德森那样。”

“是的，但他需要适应这一点。”克洛普说。

“这是我们目前所关心的全部。他缺阵了很长时间，他训练得很好，有时表现得很好，有时和他以前做的康复训练不同。”

“一切都很好，最紧张的时期即将到来，所以他将做好准备，希望如果什么都没有发生，你将看到他在球场上，百分之百。”