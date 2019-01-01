克洛普：这支利物浦比德甲两连冠的多特蒙德还要好

克洛普相信这支利物浦比当年夺得德甲两连冠的多特蒙德更加成熟。

尤尔根·克洛普相信这支利物浦是他执教过的最好的球队，比赢得冠军的多特蒙德更胜一筹。

这位德国主帅对欧冠决赛并不陌生，周六对阵热刺的决赛将是他执教的第三场欧冠决赛。

第一次是他带领多特蒙德在2012-13赛季对阵拜仁慕尼黑，多特蒙德在此前两个赛季连续赢得德甲冠军。

克洛普的球队1-2负于拜仁，拜仁也结束了多特蒙德的德甲两连冠。

因为多特蒙德在德甲的成功，克洛普宣称这支利物浦更优秀可能会让一些人感到惊讶，但是红军主帅解释了为什么他认为这是事实。

当被问及为什么他认为现在的球队更好时，克洛普说：“这在上赛季就得到了证明。你知道，我有很棒的球队，但自从我来到英格兰后，这是我在这里最好的球队，所有的男孩都在一起。多特蒙德是一支非常出色的球队，甚至比这支球队还要年轻，但它还没有那么成熟。我们赢得了联赛冠军，这听起来有点奇怪，但是这支球队展示了作为一支大球队在一个赛季所需要的成熟。这只是一种描述。没有其他别的意思。这只是让我感觉很好。”

这支利物浦和去年的利物浦以及当年的多特蒙德有一点不同，就是他们有之前进入决赛的经历。

这是克洛普在去年与皇马的比赛中发现的不足之处，皇马已经连续第三次进入欧冠决赛。

皇马最终以3-1击败红军，夺得欧冠三连冠。

而且克洛普相信这次的比赛环境会更公平一些，因为他们这次在决赛碰到的是第一次打进决赛的热刺。

当被问及皇马是否更有实力时，克洛普说：“不是潜力，而是实力，在连续三次夺冠后，他们能够轻易应对场上的所有情况。”

“在你离开球场20分钟后，你才能再次进入球场，所有的（决赛入场）派对都在进行，你坐在更衣室里。要花很多时间去思考。那是一个不同的层次。这次的水平要平等得多。事情就是这样。这就是为什么我们会有不同的感觉，但我们不会有半途而废的感觉。”

尽管有经验上的优势，而且利物浦在英超联赛中比热刺高出26分，克洛普对给自己的球队贴上“热门”的标签持谨慎态度。

“在英格兰，我想人们知道比赛会有多紧张，因为这是托特纳姆和我们的比赛，”他说：“我们2-1赢了两场比赛，两场比赛我们都踢得很好，我认为我们应该赢，但尤其是在主场的第二场比赛，我们也很幸运。”

“在德国，他们只要看看积分榜，就会发现我们比他们多得了26分，所以我们显然是夺冠热门。这是不一样的。”