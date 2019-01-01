克洛普：超级联赛永远不要落实 对手太单一了

这位德国教练认为每个赛季已经有太多的足球比赛，他认为球迷们可能会开始放弃这项运动。

利物浦主帅克洛普说，他希望欧洲超级联赛的概念永远不会生效。

在过去30年里，欧洲大陆最成功的球队脱离国内联赛，组建自己的联赛的可能性已被多次提出。去年，德国有报道称，各俱乐部已在推进用另一种联赛取代欧洲冠军联赛的计划。

然而，事实证明，这一想法颇具争议，因为欧洲联赛组织警告称，它对足球构成了严重威胁，而曼城主帅瓜迪奥拉认为，这将“扼杀”传统联赛。

利物浦主帅克洛普也对超级联赛的组建感到担忧，他坚持认为，如果每年和同样的球队对阵，超级联赛将会变得重复和无聊。

“我希望这个超级联赛永远不会发生。”他说。

“以欧冠现在的运作方式，足球的氛围非常的好，即使是在欧联赛场也是如此。”

“对我来说，冠军联赛就是超级联赛，在这个联赛中，你不会总是和同样的球队比赛。

“当然，这在经济上很重要，但我们为什么要创造一个利物浦连续10年与皇马交手的体系呢？谁想每年都看到这种情况呢？”

这位德国教练认为足球日程对球员来说已经太紧张了，而且情况还在恶化，他暗示如果情况没有改变，球迷们将开始远离足球。

他说：“国际足联和欧足联仍在扩大比赛范围，招收更多的参赛球队。显然，他们害怕有一天会没有了足球。但我认为恰恰相反。最终，观众会说：‘我不会看那个或那个。’”

“我们过去在冬天有两到三周没有踢足球，所以我们有跳台滑雪、速降滑雪、冬季两项。在英国，有各种受欢迎的运动，这不是问题。”

“很多人都想尽可能多地吃蛋糕。这在生活中很常见，但在足球比赛中就不同了。”