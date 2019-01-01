克洛普：超棒的引援帮助枪手强势争冠

枪手和红军是本赛季英超目前为止唯一两支保持全胜的球队，今晚他们将在安菲尔德正面对抗。

今年夏天，酋长球场迎来了队史身价最高新援尼古拉斯-佩佩，还先后签下大卫-路易斯和塞巴略斯。大卫-路易斯已经在新赛季的首个英超主场胜利中完成了首秀，而塞巴略斯也在上周2-1战胜伯恩利的比赛中登场亮相，表现可圈可点。

两位年轻球员，22岁的蒂尔尼和18岁的马丁内利，也都选择来到北伦敦效力。

这样的转会操作让红军主帅克洛普对枪手前景十分看好，他在利物浦赛刊上写道：“他们在这个夏天签下了超棒的天才球员。”

“这也是为什么我不喜欢外界在季前就盯住那么几支球队作为争冠热门。”

“对我来说这毫无意义，如果你没看到这支阿森纳，在这样一位主帅的带领下，成为这个国家最顶级的球队之一，那你就纯属胡说八道。”

“他们拥有走远路需要的一切装备，我想这就是为什么我们会在英超度过一个如此激动人心的赛季。”

“我们的球员不需要提醒就已经知道，他们将面对的是一个世界级球队，这对我和利物浦的工作人员来说是好消息。”

阿森纳上赛季只排在积分榜第五位，27分落后于遗憾失冠的第二名利物浦。不过来到新赛季，他们在纽卡斯尔和伯恩利身上都实现了全取3分的目标，目前他们以净胜球劣势排在利物浦之后。

而利物浦也收获了一个不错的赛季开局，克洛普的球队先是4-1大胜诺维奇，又2-1击败南安普顿。