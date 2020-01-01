克洛普赞西蒙尼激情爆棚 看好马竞顺利过渡

虽然场边的激情流露是克洛普执教的一大特点，但在马竞主帅西蒙尼面前，德国人表示自己甘拜下风。

当地时间周三晚间，利物浦将与马竞进行欧冠16强战首回合的比赛。

两队主帅都以激情庆祝闻名。不过红军主帅克洛普表示，自己远没有对手西蒙尼那么狂野。

克洛普告诉记者：“人们都说我在场边非常激情满满，但如果我是4级，西蒙尼就是12级。”

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“我在他面前就像《幼儿园特警》（一部喜剧犯罪片）。”

“这么多年，8年了，他还能保持这种激情程度，真是令人敬佩。”

“他的球队组织严密一直是世界级水平，这也让他成为了顶级主帅之一。我们遇到过一两次，在大胜或者大败之后会互发一些信息。明天将是我们第一次在这样激烈的比赛之中相遇，肯定会很有趣。”

当被问到是否能够列举出一些他和西蒙尼之间在战术风格上的不同点时，克洛普回答道：“我对他不是很了解，不知道他在风格或者管理上有什么不同。他曾是世界级球员，而我不是，这个倒是很容易说。”

马竞目前排在西甲积分榜第11位，13分落后于领头羊巴萨。最近7场比赛，他们在各项赛事中只收获了一场胜利，这无疑给了主帅西蒙尼巨大的压力。

不过克洛普相信俱乐部应该支持阿根廷人。他继续说道：“我理解这种情况，这就是足球。他在这里八年了，或许其中七年比马竞过去50年都要成功，我不是很清楚他们的历史。”

“大概一年前，你失去了戈丁，失去了格列兹曼，失去了胡安和加比。你不得不对球队做出大的调整。这很难，你要改变球队，买入新球员，他们还要能够适应你的足球哲学和风格。这需要时间，但人们没有给你这个时间。”

“在我看来，他们有能力获得下赛季的欧冠席位，作为过渡年来说也很棒了。下一年他们会回归正轨，再次震惊西班牙。我不认为马竞的同志们需要过度担忧。。”