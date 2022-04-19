克洛普要求利物浦对曼联展现出愤怒：将这三分看作生命中最重要的三分

克洛普呼吁利物浦"以一种好的方式生气"，以避免在对阵曼联的比赛中沦为输家。

如果利物浦周三凌晨在安菲尔德击败曼联，他们将暂时在英超积分榜上反超曼城，升至第一。

红魔在朗尼克的带领下继续挣扎着寻求稳定，但克洛普已经警告他的球员不能自满。

克洛普在赛前新闻发布会上说道："我们面对的不是一支有问题的球队或其他什么，我们对阵的是曼联，如果我去看阵容，他们的门将是世界级的，他们的最后一道防线是绝对的顶级。”

"你可以选择桑乔、费尔南德斯、伊兰加或拉什福德，以及一个现在上演了他职业生涯的第60个帽子戏法的家伙（C罗）。这就是我们面对的球队，这就是我们必须要准备的，而不是上周发生的事情或类似的事情。”

"如果我们让曼联做他们想做的，他们会给我们带来巨大的麻烦，所以我们必须有正确的心态，准备好为三分而战——而不是想展示我们处在一个比曼联更好的时刻，谁对这个感兴趣？”

"我们有几次比其他球队更好的时刻，结果对手给了我们一个打击——这就是有更好的时刻，谁在乎呢？”

"他们想要得到我们需要的三分，所以这就是我们需要展示的态度。我们必须以一种好的方式生气，把这三分看作你生命中最重要的三分。”

"这实际上是我们在这场比赛中需要的态度，因为比赛质量太高了，他们太优秀了，我们不能没有这种心态。"

利物浦本赛季仍在追逐四冠王，他们已经夺得联赛杯冠军，并杀入了欧冠半决赛和足总杯决赛，同时联赛中也只落后曼城1分。