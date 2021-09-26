克洛普：萨拉赫可能会是最快达成150球里程碑的球员

萨拉赫在今天凌晨的比赛中完成利物浦英超百球里程碑，赛后克洛普对他赞赏有加

今天凌晨，利物浦在英超联赛中3-3战平升班马布伦特福德，萨拉赫在比赛中打入一球，完成其利物浦生涯的英超百球里程碑，赛后克洛普对他赞不绝口。

克洛普说道：“太棒了，我想两周前他才达成联赛百球里程碑，现在又达成了利物浦百球里程碑。我们已经给了一件号码100的球衣给他，或许现在我们得再给他一件了。”

“我们都知道他很出色，未来当人们回首，人们会谈论利物浦的一些球员，而萨拉赫绝对会是人们提及的球员之一，因为他的数据很疯狂。

“我了解萨拉赫，他现在坐在更衣室里想着自己没有把握住的那两个机会。他可能会是最快达成150球里程碑的球员，这是一个很棒的成就，毫无疑问。”

克洛普还表扬了对手，他告诉天空体育：“这是一场疯狂的比赛，他们配得上那三个进球，今天我们显然没有应对好对方的长传，但我们应该打进更多球。”

“我不认为你能更好地控制他们，我们创造了很多明显的机会，但在防守端无法应对他们。这些事情会发生的。我们本应该进更多的球。如果我们以3-2或4-3获胜，我们的防守仍然会有困难。托尼和姆贝莫做得很好。”

“他们应该得到一分，因为他们进行了顽强抵抗，我很尊重这一点。最后，有些情况下我们应该做得更好，这样一来比赛可能会完全不同。他们的守门员穿10号，因为他的传球太棒了。”