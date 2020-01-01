克洛普：菲尔米诺为没有打入更多进球而道歉

他打进了本场比赛唯一的进球，但这位红军的巴西前锋对没有再进一球很失望。

尤尔根·克洛普表示，罗伯托·菲尔米诺为周六利物浦1-0战胜托特纳姆热刺的比赛中没有锁定胜局而道歉。

这个结果意味着利物浦已经赢得了本赛季21场英超联赛的20场，领先第二名莱斯特城16分。

如果曼城在周日战胜阿斯顿维拉，他们的领先优势可能会被缩小到14分，但是利物浦30年来第一次英格兰顶级联赛冠军的宝座已经十拿九稳。

第37分钟，菲尔米诺在托特纳姆热刺球场打进了本场比赛唯一的一球，但据他的主帅说，这位巴西国脚在终场哨声响起时显得有些胆怯。

“当我走到他面前，想在赛后给他一个拥抱时，他想先停下来谈谈。”克洛普说：“他说：‘我知道我应该进更多的球’。这绝对不是我想说的！”

“也许是真的。他一有机会就应该立即进球。他是个超级球员，超级。我不是第一次说这个了，也希望不会是最后一次。他是相当令人印象深刻的。”

吉奥瓦尼·洛塞尔索浪费了一个黄金机会，在最后阶段几乎为热刺拿到分数。

如果最终被扳平，这对大部分时间占据主动的利物浦来说将会很残酷，克洛普渴望强调他的球队在与穆里尼奥的球员的比赛中令人印象深刻的“战斗”。

他说：“我们必须为之努力，最后我们必须为之奋斗。”

“我们可以更早结束这场比赛；我认为我们应该做到。机会很明显。我们有不创造机会的时候，但我想说的是这些机会通常都是百分之百的机会。”

“我认为我们踢了一场精彩的比赛，把安迪·罗伯逊带到了边线上，但是我们没有发现自由球员或者后卫阻挡最后一球。我们本可以在这些时刻做得更好，但那只是1-0，这很正常。”

“对阵托特纳姆热刺这样的球队，一切还没有定数，最后我们需要运气，在一种情况下我们需要运气，在另外两到三种情况下我们需要阿利森。”

“比赛真的很激烈，但我认为我们应该得到三分。这不是我们迄今为止踢得最好的一场比赛，但这是一场非常精彩的比赛，正如我所说，我们在比赛的很多部分踢得非常好，最后踢了一场像样的比赛。一切都好。”

利物浦将在下周日的英超联赛中对阵死敌曼联，曼联是本赛季唯一一支从他们身上拿分的球队。