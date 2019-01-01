克洛普：莱斯特城的实力和传统六强没什么区别
克洛普相信莱斯特城是“百分之百”的冠军联赛资格竞争者，因为他们的名字会让他们在英超前六名中脱颖而出。
尽管莱斯特城在2015-16赛季赢得了英超冠军，但它并不被认为是英格兰的老牌强队之一，但在周六的比赛中，排名第三的莱斯特城将迎战利物浦。
随着切尔西、托特纳姆热刺、阿森纳和曼联在赛季的头几周都表现出疲软的迹象，莱斯特城不仅有可能打进前六名，而且有可能打进前四名，这已经成为公开讨论的话题。
克洛普认为蓝狐没有理由不把目标定得高一些，因为他相信他们能打出一个仅次于他们赢得冠军的美好赛季。
“看起来他们可以百分之百地争夺前四。”克洛普在赛前新闻发布会上说。
“排名前六的球队除了名字没有区别。可以肯定的是，这是他们第二好的一个赛季。”
“他们是从积分榜靠后的地方开始的。守门员还是那个，后防线看起来很稳固，中场很有创造力，工作也很努力，进攻上他们也很有创造力，很直接。这就是组建团队的方式。”
“詹姆斯·麦迪逊在最后一场比赛中没有上场，所以丹尼斯·普雷特上场了，我认识他很久了。”
“从某种程度上说，你会希望从积分榜的低位开始组建一支球队。而且它也没有被禁止进入前四名。每一个为此做好准备的人都会为之奋斗。他们将为之战斗到底。”
在莱斯特的访问中，主教练布伦丹·罗杰斯也将回到安菲尔德，这是他自2015年被解职以来的第一次。
克洛普现在的目标是结束红军的干旱，但他希望罗杰斯能受到热烈的欢迎。
“我希望球迷们的反应会很好。在我看来，这很好，”租下了罗杰斯的老房子的克罗普。“几年前，当我们开始在他的房子里生活时，所有的问题都解决了。
“我们喜欢住在那里。我们替他付房租，所以我不确定他是否得工作，但他还是得工作。欢迎你回来！”
“他做得很好。说实话，我并不惊讶。我来的时候就知道他不是结果不佳的原因。
“从那以后，他在凯尔特人和莱斯特做了一件不可思议的工作，重塑了很多之前的球员。很好的引援，一支优秀的球队。”
“他们做的真的很好。他们很兴奋，新鲜，防守好，踢足球，尤其具有威胁性。祝贺他们。”
“我认为，从我的角度和支持者的角度来看，我们的反应很好。但这仍然不是一场友好的比赛，我们想要确保我们的表现也一样好。希望我们能做到。”