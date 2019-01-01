克洛普：莱斯特城的实力和传统六强没什么区别

红军主帅认为狐狸队没有理由不能在本赛季进入英格兰顶级联赛的积分榜前列。

克洛普相信莱斯特城是“百分之百”的冠军联赛资格竞争者，因为他们的名字会让他们在英超前六名中脱颖而出。

尽管莱斯特城在2015-16赛季赢得了英超冠军，但它并不被认为是英格兰的老牌强队之一，但在周六的比赛中，排名第三的莱斯特城将迎战利物浦。

随着切尔西、托特纳姆热刺、阿森纳和曼联在赛季的头几周都表现出疲软的迹象，莱斯特城不仅有可能打进前六名，而且有可能打进前四名，这已经成为公开讨论的话题。

克洛普认为蓝狐没有理由不把目标定得高一些，因为他相信他们能打出一个仅次于他们赢得冠军的美好赛季。

“看起来他们可以百分之百地争夺前四。”克洛普在赛前新闻发布会上说。

“排名前六的球队除了名字没有区别。可以肯定的是，这是他们第二好的一个赛季。”

“他们是从积分榜靠后的地方开始的。守门员还是那个，后防线看起来很稳固，中场很有创造力，工作也很努力，进攻上他们也很有创造力，很直接。这就是组建团队的方式。”

“詹姆斯·麦迪逊在最后一场比赛中没有上场，所以丹尼斯·普雷特上场了，我认识他很久了。”

“从某种程度上说，你会希望从积分榜的低位开始组建一支球队。而且它也没有被禁止进入前四名。每一个为此做好准备的人都会为之奋斗。他们将为之战斗到底。”

在莱斯特的访问中，主教练布伦丹·罗杰斯也将回到安菲尔德，这是他自2015年被解职以来的第一次。

克洛普现在的目标是结束红军的干旱，但他希望罗杰斯能受到热烈的欢迎。

“我希望球迷们的反应会很好。在我看来，这很好，”租下了罗杰斯的老房子的克罗普。“几年前，当我们开始在他的房子里生活时，所有的问题都解决了。

“我们喜欢住在那里。我们替他付房租，所以我不确定他是否得工作，但他还是得工作。欢迎你回来！”

“他做得很好。说实话，我并不惊讶。我来的时候就知道他不是结果不佳的原因。

“从那以后，他在凯尔特人和莱斯特做了一件不可思议的工作，重塑了很多之前的球员。很好的引援，一支优秀的球队。”

“他们做的真的很好。他们很兴奋，新鲜，防守好，踢足球，尤其具有威胁性。祝贺他们。”

“我认为，从我的角度和支持者的角度来看，我们的反应很好。但这仍然不是一场友好的比赛，我们想要确保我们的表现也一样好。希望我们能做到。”