克洛普：英超争冠将有多队参与 阿森纳甚至也有机会

英超卫冕冠军的主帅认为本赛季将有多支球队参与到争冠行列中，甚至包括了热刺与阿森纳。

尤尔根·克洛普预计，本赛季英超将会有多支球队参与到争夺冠军的行列，并展开一场“公开的比赛”，他强调这场争夺战并非仅仅是利物浦和曼城之间的战斗。

上个赛季，德国人30年来首次将英超联赛冠军奖杯带回安菲尔德，红军以18分的优势领先于瓜迪奥拉的球队，而曼城则领先曼联和切尔西15个积分。

尽管有巨大的差距，但克洛普相信这个赛季将有多支球队参与到联赛冠军的竞争中，其中甚至将包括热刺和他们下一场比赛的对手阿森纳。

其他球队

上个赛季，枪手以第八名的成绩远远落后于夺冠的利物浦，不过克洛普依旧认为米克尔·阿尔特塔的球队是联赛冠军挑战者，尤其是枪手曾在社区盾杯上用点球击败了利物浦。

“他们排在第八位，因为他们没有足够的时间来解决问题。”克洛普表示，而他指的则是阿尔特塔在去年12月才刚刚被任命为枪手主教练。

“他们不只是联赛中排名第八的球队，通过联赛他们可以轻松进入欧洲赛场，即使不是欧冠。”

“英超和这些球队都太棒了，你不能在赛季开始前就说谁无力争取冠军，事情不是这样的。

“曼城，我想也许人们认为他们在与狼队的较量中会有一些困难，因为狼队真的很好……下半场他们原本有机会扳平比赛拿到一分。”

“在这种情况下，没有球队是绝对安全的，所以我们必须非常努力地工作。我们对其他球队没有影响力。当我们面对他们时，我们想要打败他们。”

“这是一场公开的冠军争夺战，切尔西会在那里，曼城、曼联会在那里，阿森纳，热刺——这些球队都会一直在那里。”

“对我们和其他球队来说都有艰难的时刻，关键在于你如何应对，以及你是否以正确的方式来应对。”

“这是一场马拉松，而不是短跑，你必须经历很多时刻。我不知道为什么今天我们要谈论赢得联赛冠军的话题，我不知道谁会笑到最后，但我知道很多球队都会去尝试。”

利物浦已经以先后战胜利兹联和切尔西开始了他们的卫冕之路，并在这一过程中打入了6粒进球。