克洛普：英超不会是二人转 曼城是大热门

上个赛季英超联赛是由两支球队主导的，但是红军主帅希望在2019- 2020赛季不仅仅是一场二人转。

尤尔根·克洛普相信2019- 2020赛季的英超联赛不会是另一场双雄争冠的比赛，但他仍然相信曼城是他们需要击败的球队。

在季前赛连续四场不胜后，克洛普承认，在他预计将会是一个艰难的赛季之前，进步是必要的。

当被问及英超联赛是否会重蹈2018-19赛季的覆辙时，利物浦主帅说:“当然不会。去年变成了一场二人转，但不幸的是，在这场比赛中有太多的好俱乐部。我想连曼城都是这样看的。他们是大热门，其他球队都想打败他们——我们就是其中之一。至少我们应该试一试，但我们必须踢得更好，我知道我们会踢得更好。”

周日的比赛对红军来说并不全是坏事，16岁的哈维·埃利奥特在他从富勒姆签下的消息得到确认的同一天首次亮相。

这名边锋表现出了很好的闪光点，克洛普对他很兴奋。

“这就是他来这里的原因，”克洛普说。“我可以对这个男孩说很多积极的事情。我们签下了他，他来到这里，他决定为我们踢球，他可以去任何地方，但是他想成为利物浦的一员。”关于这个男孩的故事很早就开始了，他已经是英超历史上最年轻的球员，因为他的天赋已经打破了不少记录。现在他来了，让我们和他一起工作。他需要比赛时间，我们会看到他从哪里得到的，但他显然是一个很好的球员，这就是为什么我们对他很感兴趣。”