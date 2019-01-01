豪强云集 克洛普：英格兰球队不会统治欧冠
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尽管上赛季的两个欧战冠军都是由英格兰俱乐部夺得的，但利物浦教练尤尔根·克洛普坚信他们不会在短时间内称霸欧冠。
上赛季欧联杯和欧冠决赛都是在英超球队之间进行的，红军击败了托特纳姆热刺。
在周四即将到来的欧冠小组赛抽签之前，克洛普强调，他认为这项赛事是非常开放的，他不相信英格兰球队会在第二年重现他们的统治地位。
“这些球队将是不可思议的。我不知道谁会赢得欧冠。”克洛普说：“我们和其他人一样有同样的机会，但仅此而已，不，我不认为我们英格兰球队会统治。”
“我不认为有比这更强的第二档了。这太疯狂了。它们应该都在第一档里，但是没有足够的名额。我不认为有比这更强的第三档了。然后第四档里你可以抽到RB莱比锡——哇!”
作为卫冕冠军，红军与英超球队切尔西和曼城位列第一档。
在试图淡化英格兰的威胁时，克洛普很快强调了德甲球队本赛季的实力。
“拜仁慕尼黑现在终于引进了佩里西奇和库蒂尼奥，这是一个巨大的进步。”他说。“看看多特蒙德的阵容，告诉我我们比他们更强大。这是难以置信的。他们可以做出五种改变，你会想:‘真的吗?他们上星期没玩?为什么?”
“有很多高质量的球队——尤文图斯会在那里，巴黎圣日耳曼也会在那里。无论发生什么，他们都会找到解决办法。皇马?你认为他们已经放弃了吗?”