豪强云集 克洛普：英格兰球队不会统治欧冠

红军主帅相信英超球队不太可能在本赛季重现他们在欧洲的统治地位。

尽管上赛季的两个欧战冠军都是由英格兰俱乐部夺得的，但利物浦教练尤尔根·克洛普坚信他们不会在短时间内称霸欧冠。

上赛季欧联杯和欧冠决赛都是在英超球队之间进行的，红军击败了托特纳姆热刺。

在周四即将到来的欧冠小组赛抽签之前，克洛普强调，他认为这项赛事是非常开放的，他不相信英格兰球队会在第二年重现他们的统治地位。

“这些球队将是不可思议的。我不知道谁会赢得欧冠。”克洛普说：“我们和其他人一样有同样的机会，但仅此而已，不，我不认为我们英格兰球队会统治。”

“我不认为有比这更强的第二档了。这太疯狂了。它们应该都在第一档里，但是没有足够的名额。我不认为有比这更强的第三档了。然后第四档里你可以抽到RB莱比锡——哇!”

作为卫冕冠军，红军与英超球队切尔西和曼城位列第一档。

在试图淡化英格兰的威胁时，克洛普很快强调了德甲球队本赛季的实力。

“拜仁慕尼黑现在终于引进了佩里西奇和库蒂尼奥，这是一个巨大的进步。”他说。“看看多特蒙德的阵容，告诉我我们比他们更强大。这是难以置信的。他们可以做出五种改变，你会想:‘真的吗?他们上星期没玩?为什么?”

“有很多高质量的球队——尤文图斯会在那里，巴黎圣日耳曼也会在那里。无论发生什么，他们都会找到解决办法。皇马?你认为他们已经放弃了吗?”