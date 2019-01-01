克洛普自曝欧冠夺冠秘诀：C罗内裤你值得拥有

这位红军主帅在欧冠决赛前用他独特的衣服来缓解气氛。

克洛普透露了他是如何在5月欧冠决赛前穿上C罗个人品牌内裤的。

利物浦中场维纳尔杜姆最近透露，这位红军主帅穿着C罗品牌的内裤出席了一个赛前会议，这有助于缓解紧张局势。

在马德里击败了英超对手托特纳姆热刺队之后，这支球队经历一年前的决赛中伤心欲绝，一年后终于捧起了欧冠冠军奖杯。

在《图片报》颁奖典礼上克洛普被选为年度最佳教练，他表示特意在赛前炫耀自己的穿搭，以此来缓解紧张气氛。他指出，几年前他无意中买了这些服装。

克洛普说：“这是真的…几年前，当我买内裤的时候，我只看了C罗个人品牌的架子。”

“我现在还留着，但自从决赛后就再也没穿过。”

“在决赛中，我故意穿着它，我故意把它一直拉到乳头下面。这很有趣，看起来很有趣。”

德国人的幽默显然创造了奇迹，并为克洛普带来了一个巅峰时刻，他赢得了在安菲尔德生涯的首个主要冠军头衔。

现在，随着他的球队追求更多的成功，他补充说，一旦他在默西塞德郡的日子结束，他就可以退休了。

他说:“我现在希望，今后两三年还是以同样的方式继续下去，然后我再作决定。”

“一切都是可能的。所以我可以完全停下来，这是可能的。不管情况是否如此，我真的不知道。”

“我只是这么说，所以如果发生了，你不必感到惊讶。”

克洛普与利物浦的合同到2021-2022赛季结束，而他是在2015年从多特蒙德加盟利物浦。

在上赛季目睹前东家在德甲冠军争夺中失利后，这位52岁的主帅希望多特蒙德能在本赛季取得更好的成绩。

克洛普说：“我希望多特蒙德夺冠 !如果不这样，那就太无聊了。”

“我认为多特蒙德非常棒，拥有一支非常棒的球队，这对拜仁来说并不容易。”

“但最后拜仁总是展现出后来居上的风采。”

利物浦上赛季在联赛冠军争夺中落败，以一分之差输给了曼城，但克洛普的球队今年两场比赛都取得胜利，分别战胜了诺维奇和南安普顿，目前仍高居榜首。

红军的下一场比赛将于周六在安菲尔德迎战阿森纳，两家俱乐部都希望在新赛季保持良好开局。