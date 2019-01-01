克洛普：能成为利物浦一员 我是最幸运的人

红军主帅强调，2019年他为自己的球队感到无比自豪，并为能与这家足球俱乐部联系在一起而感到荣幸。

尤尔根·克洛普说，他唯一可以用来总结利物浦令人难忘的2019年的词是“哇”，因为他形容自己是“最幸运的人”。

克洛普说他不是一个回头看的人，他回顾了12个月的辉煌，并把他的球员描述成“心理怪物”。

克洛普在俱乐部官网上给球迷的留言中写道：“这是一个很自然的时刻，让我们简单回顾一下这一年对这些男孩、俱乐部，当然还有我们的支持者来说都是不可思议的一年。”

“我想你现在已经很了解我了，我不是一个回头看的人，在有工作要做的时候并不是。但是我怎么能忽视我们在这一年的经历呢？我只有一个词来形容它：哇。”

“我为很多事情感到骄傲。当然，首先每个人都有机会庆祝利物浦再次成为冠军。”

“只要我活着，我永远不会忘记在马德里的那个夜晚，以及在利物浦的第二天，我们把欧冠冠军带回家。我记得我曾经说过，当我们赢得一座奖杯时，这座城市将会‘爆炸’，但我想我甚至可能有点低估了它。那些场景……我现在一想到它们就会起鸡皮疙瘩。”

“那一天，你们让我们经历了各种各样的情绪，当我在巴士上看着人们的眼睛时，它强化了我自2015年10月8日以来所知道的——我是最幸运的人，能够成为这个足球俱乐部的一员，这个特殊家庭的一员。”

“我们在欧冠之后又获得了两座奖杯，欧洲超级杯和国际足联俱乐部世界杯，同时在英超联赛也取得了周复一周的成绩，这些都说明了这些孩子的一切。说真的，作为这些球员的教练，我感到无比自豪。”

“在2019年的不同时间点，我称他们为‘心理怪物’，因为无论情况如何，无论获胜几率如何，他们都在不断地传递积极信息。”

“当然，在安菲尔德对阵巴塞罗那的那场比赛中，他们的表现超过了100%，他们把自己推向了绝对的巅峰，然后又超越了巅峰，并带来了一些特别的东西。”