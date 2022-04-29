克洛普续约，萨拉赫和马内会是下一个吗？利物浦对光辉未来的计划迈出了巨大一步

如果你是一个利物浦球迷，而你现在无法露出微笑，那么就没有什么再能让你高兴的。

安菲尔德的天空看起来非常明亮。红军正在飞翔，正在追寻一个前所未有的四冠王，并被称作有望成为英格兰历史上最伟大的球队。

如果这还不足以让人心跳加速、思绪万千，那么本周的消息又如何呢？

周四早上，利物浦打算向克洛普提供一份新合同的消息出现后不久，本报记者的收件箱里就收到了这样一条信息："这是我人生中醒来后读到最好的消息。"

在几个小时内，官方确认已经到来，克洛普签署了一份为期两年的续约合同，这将使他在利物浦至少待到2026年。"我爱上了这里，我感觉很好，"德国人笑着说道。

对利物浦的对手来说，这无疑是个坏消息。但对于红军球迷来说，这进一步证明了，这真的是一个黄金时代，一个现在将延伸到十年甚至更久的时代。

就像美丽的夏日里的一朵孤独的乌云，克洛普在两年多一点的时间后离开的前景已经开始在地平线上出现了。即使利物浦已经享受到了成功——他们接下来还可能享受到大多数人做梦都不敢想的那种成功——但问题仍然突出：2024年将发生什么，俱乐部究竟如何开始考虑克洛普离开之后的生活？

现在不需要担心这个问题了。克洛普一直坚持认为，九年时间已经足够了。"目前的计划是感到2024年，然后非常感谢，我要走了，"他在上个月谈到自己未来时说道。但他的立场在最近几周明显软化了，一旦利物浦得知这个事实，他们就迅速采取行动。

克洛普与利物浦老板芬威体育集团，特别是高层迈克-戈登的关系很好，因此谈判相当直接。"我不需要太长时间来回答，"克洛普证实。他的助手佩普-林德斯和彼得-克拉维茨也已经签订了新的合同。

戈登认为克洛普的续约代表了俱乐部的一次"重大声明"，并补充道："知道克洛普将带领我们进入这个新时代，这真是令人激动。"

他说的那个"新时代"已经开始真正形成了，短期内可能是用冠军铺成的，但长期看起来也很美好。

利物浦现在已经有了他们的主帅和教练组，他们有一个新的体育总监朱利安-沃德准备接过缰绳。如果沃德未来的交易和他上一次签下路易斯-迪亚斯的交易一样好，那么快乐的日子肯定就在前方。

这支出色球队的许多固定主力——阿利森、阿诺德、罗伯逊、范迪克、法比尼奥和乔丹-亨德森——都有长约在身，而那些很可能组成下一支鼎盛利物浦的人——迪亚斯、若塔、科纳特、哈维-埃利奥特、柯蒂斯-琼斯和即将到来的法比奥-卡瓦略，都茁壮成长。在亚历克斯-英格索普的指导下，利物浦的学院也在蓬勃发展，而且随着安菲尔德路看台的扩建，利物浦主场的容量很快就会扩大到6万以上。

正如克洛普所说："我们是一个不断朝着正确方向前进的俱乐部。"

当然，仍有一些松散的问题需要处理。特别是萨拉赫和马内的未来。利物浦希望能留下这两个人，现在克洛普已经签下了新合同，看看这两名球员是否能取得进展将是很有趣的。

例如，萨拉赫曾多次表示，他续约与否与金钱无关，还有其他因素需要考虑。埃及人是否一直在等待关于主帅未来的保证？我们很快就会知道了。

在引援方面，利物浦近年来倾向于在几乎所有的重大决定方面取得成功。萨拉赫、马内、罗伯逊、范迪克、阿利森、法比尼奥、迪亚斯、若塔和蒂亚戈等球员所产生的影响，意味着人们对俱乐部的招募团队充满了信心，该团队由沃德领导，其中还包括戴夫-法洛斯、巴里-亨特和大卫-伍德芬等关键人物。

不久前，利物浦还是一个生活在失去其最大资产的恐惧中的俱乐部。费尔南多-托雷斯、路易斯-苏亚雷斯、拉希姆-斯特林和菲利普-库蒂尼奥等人在芬威体育集团管理俱乐部的早些年都跳槽了，但在克洛普的带领下，红军不仅能够保留他们的关键球员，还能补强了球队的实力，创造了安菲尔德历史上最有深度、最强的阵容。

沃德将在今年夏天正式取代即将离任的迈克尔-爱德华兹，但利物浦的转会政策不太可能发生巨大的变化。芬威体育集团将始终以考虑价值和可持续性的方法运作俱乐部。例如，利物浦今年夏天没有追求哈兰德是有原因的，这与俱乐部的吸引力没有关系。

尽管如此，新球员的到来还是在预料之中的。利物浦可能引进一名中场，贝林厄姆和琼阿梅尼都是他们关注的对象，而如果内科-威廉姆斯如预期那样加盟富勒姆，那么球队还会寻求引进一名右后卫。

除此之外，利物浦不仅需要对萨拉赫和马内做出决定，还需要对菲尔米诺、纳比-凯塔和张伯伦做出决定，他们的合同都将在2023年到期，还有詹姆斯-米尔纳，他的合同将在今年夏天到期。明智的做法是凯塔留下，而36岁的副队长米尔纳将获得一年的续约合同。

不过，最好的消息是，当利物浦做出这些关键的决定时，当他们去追求其他人想要的那种荣耀时，他们是充满力量、快乐和团结的。

他们已经做了他们能做的最大和最好的签约，那就是续约克洛普，而球迷们也都在微笑着。

现在，利物浦要以最亮眼的方式去完成这个赛季，而谁会认为他们无法做到呢？