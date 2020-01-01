克洛普给10岁曼联球迷回信：我不能如你愿输球

当红魔的支持者提出这个大胆的要求时，红军主帅忍不住做出了回应。

利物浦主帅尤尔根·克洛普给一名10岁的曼联球迷写了一封信，这名曼联球迷请求他开始输掉比赛。

年轻的红魔球迷达拉夫·柯利对红军的良好状态感到震惊，他亲自写信给克洛普，要求他输球。

“利物浦赢了太多的比赛。如果你再赢9场比赛，那你就是英格兰足球史上最好的不败纪录。作为一个曼联球迷，这是非常悲哀的。”

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“所以下次利物浦的比赛，请让他们输掉。你就应该让对方得分。我希望我已经成功说服你不再赢得联赛或任何其他比赛。”

当利物浦主帅还远没有动摇的时候，他决定回应柯利，解释为什么他不能让他的球队输掉比赛，并表示索尔斯克亚的球队很幸运有他的支持。

“不幸的是，在这种情况下，我不能答应你的请求，无论如何这都不是我的选择。”克洛普回应道。

“虽然你希望利物浦输球，但我的工作就是尽我所能帮助利物浦赢球，因为世界上有数百万人希望这样的事情发生，所以我真的不想让他们失望。”

“我可以肯定地说，有一件事是不会改变的，那就是你对足球和俱乐部的热爱。曼联有你真是太幸运了。”

“虽然我们的俱乐部是出色的竞争对手，但我们也彼此尊重。对我来说，这就是足球。”

作为学校作业的一部分，柯利和他的父母从没想过德国教练会看信，更别说回信了。

“我的妻子特里西娅在当地的邮局里，她被告知那里有一封寄给达拉夫·柯利的挂号信。”柯利先生告诉BBC。

“她想知道谁会给达拉夫寄一封挂号信，但当她向达拉夫提及此事时，达拉夫说‘噢，是尤尔根·克洛普’。实际上真的是尤尔根·克洛普！”