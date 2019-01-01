克洛普：红军不会自满 对冠军保持贪婪

红军主帅表示，上赛季在欧洲取得胜利后，他们不会自满。

尤尔根·克洛普并不担心他的欧冠冠军球队会自满，他相信他的球队会继续“贪婪”地追求更大的成功。

这位德国教练在上赛季末带领红军2-0战胜热刺后，赢得了他成为利物浦主帅以来的第一个奖杯。

利物浦在欧洲赛场的胜利是在一个难忘的赛季之后取得的。这个赛季中，利物浦曾上演4球逆转巴塞罗那的好戏。

虽然有些人认为红军的成功会让他们感到满意，但主教练的说法恰恰相反——他们的胜利只会让他们更加渴望。

“没有人应该担心我们自满。”克洛普告诉记者：“保持贪婪有很多原因。我们尝试了很多方法来赢得比赛，最后终于成功了。欧冠是我在足球中看到的除世界杯之外最大的奖杯。绝对重大。但现在你想一直拥有它。没有人应该担心。没有人自满，我们还没有准备好回家。我们赢得了一些东西，并把它放进了我们的奖杯柜里，但我们的态度没有改变。我无法想象，当我们在前年的葬礼上演唱‘我们把它带回利物浦’时，这首歌竟然成功了。我们成功了。所以让我们下赛季再试一次。我们甚至不会考虑停止。”

冠军联赛的胜利不出所料地在马德里和默西塞德郡的体育场引发了疯狂的庆祝活动。

克洛普承认他被眼前的场景惊呆了，包括一次敞篷巴士之旅，这让他对在安菲尔德获得更多奖杯更加“贪婪”。

“这绝对是压倒性的。”他说：“这太让人难以理解了，这是我一生中看到的最好的事情之一。每个人都告诉你，如果你能在利物浦赢得一些东西，那将是一件很特别的事情，这就是正确的证明。我在想，‘哇，太棒了!’然后公共汽车开过街角，你会说，‘这是什么鬼东西?我无法想象那声音。我们和很多人进行了很多眼神交流——60多岁或70多岁的人。有一个人，他是这样说的：砰！砰！他喊着：‘我爱你！’我说，‘停，冷静!我的天。这只是数以千计的例子之一。这对我们意义重大，显然对人民意义重大。非常棒。即使是现在，你早上醒来时仍然会意识到这是真的。”