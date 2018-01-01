克洛普站稳积分榜榜首仍不自满：六分领先没用

红军可能已经在积分榜上站稳了脚跟，但是他们的主教练已经在期待接下来的关键比赛了。

克洛普坚称英超积分榜上六分的领先优势没有理由庆祝，他敦促利物浦球员在冠军争夺中保持“隧道视野”。

利物浦在周三客场4:0大胜纽卡斯尔，而争冠对手曼城则以1:2负于了莱斯特城。

瓜迪奥拉的球队现在已经从榜首下滑了两个位置，与领头羊有了多达7分的差距。

争夺冠军的势头已经明显转向了默西塞德郡，但是克洛普相信，随着做客伊蒂哈德球场的比赛来临之际，他的球队的领先缓冲作用并不大。

“这毫无意义。”德国人在谈到对阵排名第二的托特纳姆的6分分差时表示。

“我们将对阵阿森纳和曼城。我们比其他球队多拿了6分，这很好，但这正是我们一直想做的，为余下的赛季打下基础。现在上半赛季已经结束了。”

“我们想创造自己的历史。数据很好，情况很好，但是还有19场比赛要打。”

“所以接下来我们和阿森纳的比赛，还有和曼城比赛，以及和热刺比赛，我们和所有球队比赛，都将是非常困难的，还有很长的路要走，我们知道这一点。”

“我不知道其他球队的表现，我甚至不知道他们在哪里比赛。后来我得到了结果，我不得不说这对我没什么帮助。这只是信息而已。”

“我们必须赢得比赛，我们必须集中精力，我们必须有真正的情绪，我们必须有隧道的视野，看看它将把我们引向何方。”

洛夫伦帮助球队首开记录，然后萨拉赫、沙奇里和法比尼奥下半场的进球让利物浦球迷有足够的理由在安菲尔德欢呼。

“我以为欢呼声是因为我们表现出色！我真的很天真。”克洛普说，“我觉得很不错，非常感谢!然后我在比赛结束后听说了另一场比赛的结果。”

“很明显，没有人告诉我们的球迷托特纳姆5:0战胜了伯恩茅斯。那很好，节礼日的气氛很好，人们从世界各地赶来观看比赛。”

“那一刻的气氛真的很好，很特别。但我一直认为这是因为我们的出众表现。”