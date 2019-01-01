克洛普称赞被低估的马蒂普：他也是最佳中卫

据他的教练说，在上个赛季的最后三分之一，世界上很少有后卫能比这位红军中后卫做得更好。

尤尔根·克洛普认为乔尔·马蒂普对欧冠冠军利物浦的影响被低估了，他相信他是上赛季最后阶段世界上最好的球员之一。

这名后卫在上赛季后半段与维吉尔·范戴克一起在利物浦的后防线上发挥了关键作用，他填补了乔·戈麦斯和德扬·洛夫伦受伤造成的空缺。

马蒂普帮助利物浦获得了欧冠冠军。尽管戈麦斯和洛夫伦在赛季末完全康复，马蒂普仍然保住了自己的位置。

范戴克在利物浦的出色表现使他被认为是世界足坛最优秀的后卫，但在与多特蒙德友谊赛之前的一次媒体招待会上，当被问及荷兰队长时，克洛普更愿意谈论他的防守搭档。

“我想关于他的一切都已经说过了，他是一个什么样的人，他是一个什么样的球员，但是没有多少人谈论过乔尔·马蒂普在上赛季最后三分之一的表现。”克洛普说：“我没有看到世界上有多少中后卫在那个时期表现得更好，百分之百，几乎没有任何失误。维吉尔是最后一道防线上的常客，当你看到他的时候，感觉总是很好。他在球场上组织了很多事情。他是一名出色的球员，是一笔很好的签约。”

米尔纳在利物浦更衣室的影响也变得很明显，虽然克洛普认为33岁的米尔纳作为一名球员仍然有很多可以提供的，但他愿意给这位前英格兰国脚一个机会，让他在安菲尔德的教练席初露锋芒。

“(米尔纳)还有几年的好时光，我不确定我们是否已经开始考虑他在职业生涯结束后能做些什么。”克洛普补充道：“但我很确定，对于像他这样的人，我们俱乐部永远有一扇门是敞开的，百分之百的敞开。你可以从上赛季不同的时刻看出这对他的意义有多大，四年前(米尔纳以自由球员身份加盟)我不知道利物浦人对他有什么看法，但在那个时刻，这是一个绝妙的主意，因为没有像米利这样的球员在足球上取得成功是不可能的。”