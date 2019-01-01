克洛普确认阿利森伤缺数周 临阵签下罗纳根

红军引进了自由球员加强了他们的队伍，而巴西人的恢复时间还不清楚。

利物浦已经与老将安迪·罗纳根签下了一份为期一年的合同，尤尔根·克洛普承认门将阿利森因小腿受伤将缺阵“几周”。

在周五晚上的英超联赛揭幕战中，阿利森试图开出球门球时小腿受伤。在这场比赛中，欧洲冠军球队4-1战胜了诺维奇城队。

自由球员阿德里安是在西蒙·米尼奥莱离开俱乐部前往他的祖国比利时的球队效力后作为替代者而签下的。

前西汉姆联球员阿德里安在第39分钟换下了阿利森，在巴西人回来之前，他将保持第一门将的位置，而年轻的门将凯莱尔还没有完全恢复状态。

克洛普在赛后承认，阿利森的伤势“看起来不太好”，他已经签下了另一名自由球员罗纳根，这名35岁的球员与安菲尔德签署了一份为期一年的合同。

够力足球证实，罗纳根将会成为利物浦周三比赛的替补，他们将在伊斯坦布尔贝西克塔斯的沃达丰公园迎战切尔西。

如果没有更多的伤病，阿德里安将会在这场胜算不小的比赛中首发出场。

周一在利物浦官方网站上，克洛普谈到了阿利森的伤病:“(这)不太好。他的小腿受伤了，显然他需要休息一段时间。”

他说:“我现在不想对他什么时候回来做出预测，但是明天肯定不会上场，所以现在我们只能拭目以待。这需要一段时间，肯定需要几个星期。”

“我已经看过‘六周‘’之类的情况了，但是阿利森在他的职业生涯中并没有受太多伤，所以我想再等一段时间，看看这个过程中是如何发展的，但他在接下来的几周内都不会复出。”

切尔西希望失去阿利森的利物浦能够给让他们在土耳其的比赛获得一定的优势，尽管克洛普拥有强大的后防线，而蓝军在本赛季的第一场比赛中以4-0输给了曼联。