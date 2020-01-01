克洛普相信曼联能进前四 拒绝双红会沦为战场

红军主帅期待周日在安菲尔德的比赛，他承认双红会的性质已经随着时代的变化而改变。

利物浦主帅克洛普表示，他相信曼联将获得本赛季欧冠资格。

他告诉记者：“曼联有一支非常优秀的球队，有天赋，有经验。在球场上有很大的潜力。”

“我认为他们有可能获得下赛季欧冠的资格。所以，他们当然能打败我们。但只有我们让他们踢，他们才能踢得好。”

“如果我们是在我们最好的状态，这对每个球队都是困难的。这是我们的球场，所以我们必须确保每个人都知道这一点。”

利物浦对曼联可以说是英格兰足球史上最大的竞争——当然也是世界上最大的竞争之一。

现在是他执教红军的第五个赛季，克洛普非常了解对手的情况，而索尔斯克亚作为球员在老特拉福德的11年里也踢了不少比赛。

但是德国教练相信双红会已经从过去的日子里走出来了，他希望周日的比赛会比流血和打雷更有意义。

“在过去的美好时光里，你会看到这是一场特别的比赛，因为每个人都在互相攻击，把对方踢出场地。但我不想看到那样。”克洛普补充道：“如果有人向我们提出这样的要求，那是不可能的接受。我们想赢得比赛；我们不想赢得一场小小的战斗。”

“我们接受以一种完全不同于祖辈的方式变得好斗。如果我们伤害了别人，伤害的是我们自己，而不是别人。你需要一个清晰的思维模式和出色的氛围。”