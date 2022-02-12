克洛普盛赞迪亚斯：他看起来就像一名利物浦球员

克洛普在看到新援路易斯-迪亚斯的英超首秀后对他大加赞赏，坚称"他看起来像一名利物浦球员"。

利物浦在一月份的转会窗口花费5000万英镑签下迪亚斯，并与他签订了一份五年半的合同。

这位25岁的球员在红军3-1战胜卡迪夫城的足总杯第四轮比赛中替补出场，克洛普看到了足够的积极因素，并决定让他在周四晚上对阵莱斯特城的比赛中完成英超首秀。

由于马内刚刚从非洲杯任务中归队，本场比赛迪亚斯被安排在进攻端左路。他不断给莱斯特城后防制造威胁，并展示了自己出色的盘带能力、速度和决策能力。

迪亚斯本场比赛有4脚射门中目标，但没有取得进球，最终若塔梅开二度帮助利物浦取得胜利。

赛后克洛普说道：“这正是他在训练中给我们留下的印象，所以我们想让他试一试。”

“当我们看到他为波尔图踢球时，我们认为这正是我们希望他能做的。除此之外，他看起来是一个非常聪明的足球运动员。他看起来像一名利物浦球员。”

“马内昨晚才回到家，可能还在睡觉，萨拉赫连续踢了4场120分钟的比赛，所以肯定不会首发，这个情况刚好可以让迪亚斯首发。”

萨拉赫在比赛第60分钟替补登场，并击中了横梁，被问到这位埃及球星换作平时是否会帽子戏法时，克洛普回答道：“确实，他很强，球队的反击很精彩，舒梅切尔做出了一次精彩的扑救。”

“这就是萨拉赫，他只踢了35分钟，让他上场给球队带来了不同的层次感。”

现在利物浦落后曼城9分，谈及争冠形势，克洛普说道：“我不确定我们是否处于让他们感到紧张的位置，即使我们没有机会赶上他们，我们也必须赢得我们的比赛。利物浦必须赢。”

“这总是同样的情况。只要穿上这件球衣，我们就必须争取赢球。并非每次都能成功，不仅仅是要追赶曼城，我们身后也有很多球队都想追赶我们。”