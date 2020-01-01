克洛普盛赞琼斯：如无意外他在利物浦有未来

在看到一个有天赋的年轻球员在足总杯上打进一个漂亮的入球击败埃弗顿后，红军主帅很快向他的潜力新星致敬。

红军主帅尤尔根·克洛普说，只要“没有什么奇怪的事情发生”，柯蒂斯·琼斯在利物浦会有一个光明的未来。

这位18岁的中场球员在足总杯第三轮德比战对阵埃弗顿的比赛中表现出色，再次成为媒体关注的焦点。利物浦凭借琼斯的远射击败了默西塞德郡的同城对手。

他是在安菲尔德吸引眼球的几个青训学院毕业生之一，后来他承认他一直在耐心地等待一个机会来留下自己的印记。

有消息称，租借将在一月份得到批准，以使这名年轻球员得到他所渴望和需要的正常比赛时间。他的长远未来应该在利物浦，尽管克洛普承认琼斯的进步已经超出了预期。

当被问及这名少年的潜力时，德国主帅告诉记者：“这是一个绝对轰动的进球，我喜欢它。每个人都问我关于柯蒂斯·琼斯的事，但有那么多优秀的个人表现。”

“让我来谈谈柯蒂斯。令人难以置信的球员，利物浦人，非常自信，迫不及待的想要进入一队。确实如此。他的情况很好，我认识他三年半了。”

“他取得了很大的进步，如果没有什么奇怪的事情发生，他将百分百成为一名利物浦球员。”

“他进了这样的球我并不惊讶。他还有很多东西要学习和提高，但有时你会忘记，而我们也在训练中忘记了，他只有18岁。难以置信。

“在德国，由于不同的体制，他只能在青年队再踢一整年的比赛。在这里，他就在一队周围。”

琼斯在12月7日与伯恩茅斯的比赛中上演了英超处子秀。在此之前，他已经在红军的联赛杯上有了突出的表现。

这些努力为他在克洛普的国际足联俱乐部世界杯阵容中赢得了一个位置，有很多迹象表明这名年轻球员将在未来几年追逐更多的主要荣誉。