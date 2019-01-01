克洛普盛赞奥巴梅扬：没有弱点 除了时尚风格

这位德国教练在枪手前锋的成长过程中发挥了关键作用，他相信奥巴梅扬现在几乎是不可阻挡的。

利物浦主教练克洛普希望前多特蒙德球员奥巴梅扬不会在周六晚上回来困扰他，因为红军将在安菲尔德迎来阿森纳。

克洛普在2013年从圣埃蒂安签下加蓬前锋，奥巴梅扬在德甲处子秀上上演帽子戏法。

虽然两人早已分道扬镳，但利物浦主帅对这位阿森纳球星的实力毫不怀疑。

“我和他没有共事已经四年了。”克洛普说：“每个人都知道每个人的一切，事情就是这样，没有什么好惊讶的。除了时尚风格，奥巴其实没有什么真正的弱点。到目前为止的交手中，我们可以一定程度防住他，但由于他的速度，我们不可能做到百分之百正确。这是困难的。我们知道，我们必须搞定它，应对它。我们过去做到过，我们必须再做一次，创造属于我们自己的时刻。”

六年前，奥巴梅扬转会多特蒙德，证明了这名前AC米兰青年队球员成为一名真正的射手的关键，克洛普透露了他在他的位置变化中所扮演的角色。

“他当时在圣埃蒂安打边锋，我们需要9号，因为罗伯特·莱万多夫斯基要离开我们了。”他说：“我们想了很久，然后他进来打边锋。后来我们意识到他是一个非常好的中锋，也是9号。当时并不是这样的。他的进步令人难以置信，并成为进球机器，我不得不说他的进球是不可思议的。再加上速度，这真的很有趣。”

虽然利物浦已经开始了连续赢球的英超赛季，克洛普强调还有很大的改进空间。

阿森纳也取得了一个胜利的开始，红军教练希望他的球队不要在短期内满足于他们的荣誉。

“我们知道我们可以进步，但这并不意味着在赛季初就做到完美，而是我们已经准备好了。”克洛普说：“现在我们努力做到完美。我们可能永远也够不到，但我们会努力。有很多积极的东西，但也有很大的改进空间。这是一项团队运动，你必须工作。那我们踢足球吧。到目前为止，还好，不多了。现在让我们再次面对阿森纳。”