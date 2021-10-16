克洛普的最佳签约？利物浦如何通过挖角拜仁厨师完成华丽转身

在接受够力足球的独家采访中，利物浦的营养主管莫娜-内默解释了健康饮食对克洛普的球队的重要性

如果让克洛普说出他作为利物浦主教练最重要的一笔签约，那么莫娜-内莫这个名字很可能会出现。

内莫是利物浦的营养主管。她广受欢迎和尊敬，用克洛普的话来说，她是“职业足球的变革人物”，也是“利物浦足球俱乐部最重要的成员之一”。

克洛普的球员崇拜她，对她非常依赖。

范迪克说道：“莫娜和厨师们在我们的成功中都发挥了重要作用。”

乔-戈麦斯表示：“内莫和她的团队已经完全革新了他对吃什么和什么时候吃的理解。”

罗伯逊评价道：“莫娜做得很棒，她非常优秀。”

内默从2009年开始从事足球工作。她在德国U21担任了4年的厨师和营养师，并在拜仁慕尼黑担任了3年的营养主管，与瓜迪奥拉一起工作。她在2016年加盟利物浦，克洛普收到了一系列来自德甲的推荐信。

克洛普说道：“营养对职业运动员的重要性越来越明显，我希望利物浦在这方面能做到最好，我问过世界各地的球员、教练和主帅，他们总是提到同一个名字：莫娜！”

内默的工作很重要，那就是从根本上彻底改变利物浦的营养策略。她在加州帕洛阿尔托的季前训练营加入球队，她记得当时感到紧张、忧虑和压力。

在她的新书《利物浦之路》的发布会上，她告诉够力足球：“我比球员们早到两三天。”

“我一着陆就知道，一切都要做好。当你试图改变人们的营养时，你需要非常有说服力。你只有一次机会，那就是第一次机会。”

“为了给他们留下深刻印象，我花了很多精力和心思。不仅要给他们留下深刻印象，还要赢得他们长期的信任。营养和信任有很大关系，因为一旦有了信任，你就可以开始建立、发挥作用、改变和调整。”

她造成的影响立竿见影，她要求克洛普不要正式把她介绍给球员们，她希望自己的工作，在球队酒店为球队提供的自助餐能说明一切。

这奏效了。没过几天，克洛普就注意到，球员们在餐厅里呆的时间更长了，他们在内莫和她的团队设立的各个站点逗留了很长时间，他们被团队提供的大量选择所吸引。

克洛普后来告诉《纽约时报》：“我以前从未见过这种气氛，通常，在季前赛，球员们会尽可能多吃，尽可能快地吃。但他们是留下来吃饭的，而且他们很喜欢。”

六年过去了，内默的影响无处不在，从每位球员必须遵循的定制的、以科学为主导的营养计划，到位于训练基地的食堂布局。

她说道：“我的工作是确保球员在正确的时间吃正确的食物，但营养不仅仅是关于食物的摄入，也是关于食物是如何制作和呈现的，以及这如何对我们的健康和幸福起作用。”

她说食堂“就像一个市场”，比大多数超市有更多的选择。原料，无论在哪里，都是有机的和本地采购的，所有的菜肴和酱汁都是现场新鲜准备的。

具体的“利物浦俱乐部食谱”已经被创造出来，包括酸面包、番茄酱和受欢迎的“9.30”，一种混合了酸奶、格兰诺拉麦片和浆果的宵夜。

食堂里到处都是黑板，为人们提供饮水、维生素、蛋白质和碳水化合物等营养物质的重要性的指示和提醒，这样做的目的是确保球员不仅能吃喝，还能学习。

内默笑着说道：“我们包围了他们，食物的选择是如此丰富多彩和有趣，所以不可能有错误的选择！”

在饮食计划方面，每个球员都有自己的不同。所有这些都是基于每天四顿主餐，但打个比方，萨拉赫的饮食计划可能与马蒂普或亨德森的非常不同。

内默说道：“这就是团队运动的特点，我们有很多不同类型的运动员，然后，我们有不同的种族、身体构造、身高、体重。我们有些球员出场时间稳定，有些球员可能没有那么多的上场时间。”

“因此，我们需要提供真正个性化的东西，让每个人都做好准备。”

计划会不断更新和调整。内默每天都会收到利物浦教练和医疗部门的最新消息，并使用来自训练的GPS数据以及代谢信息来指导她的决定。

知识是关键，鼓励球员学习、提问和自己做决定。严格来说，没有什么食物是被禁止的，但强调干净的配料和烹饪方式的优点——例如，用蒸的而不是油炸，或者使用乳制品替代品。

内默称之为“产品知识”。她补充道：“我们不能每一顿饭都为每个球员做一个特制的盘子。所以，教育对我们起着巨大的作用。球员需要有深刻的知识，这样他们才能自己决定吃什么，什么时候吃，身体在特定的一天或特定的时间需要什么。”

一些球员，例如戈麦斯和阿利森，认为自己在家里是优秀的厨师，而范迪克或法比尼奥等人对自己的烹饪技能的评价略低一些。而凯塔则还记得自己在煎鱼时差点酿成一场灾难。

这位几内亚中场笑着说道：“我分心了，忘了放油，当我想把油加进去的时候，整个锅都燃烧起来了，现在我做饭的时候要保持一定的距离！”

内默的服务是全天候的。她为球员和他们的家人提供一对一的课程和小组研讨会。

她说道：“必须这么做，营养现在是球员训练制度和比赛日制度的一部分。他们需要意识到每件事对他们的表现都有怎样的影响，哪怕是很小的影响。”

鼓励个人选择。例如，阿利森经常举办烧烤聚会，范迪克偏爱一点荷兰奶酪，克洛普喜欢一道由奶酪和厚意大利面做成的德国菜，而菲利普斯在租借到斯图加特期间坚持素食，并获得了成功。

利物浦每餐都提供以植物为基础的选择，并在城市的Tuebrook地区拥有1200平方米的土地，种植各种各样的水果和蔬菜。即使在训练场，也有一个屋顶露台，可以种植草药、沙拉蔬菜和浆果。

内默补充道：“任何饮食都有优点和缺点，植物蛋白的选择对我们非常重要。这就是我们的方法，具有灵活性和可持续性。我们必须适应球员的需求。”

谈到12年前自己刚入行时足球对营养学的看待方式，内默笑了。

她说道：“那时候，我们会听到什么呢？一个主帅走进一家俱乐部，我们会听到一则新闻，说他禁止球员食用番茄酱，或者坚持吃全麦意大利面。”

“现在，整个话题受到了更多的关注。全世界都知道饮食和食物，以及它们的潜在好处和坏处。每个人都在谈论它。”

“足球也是如此。球员们都很好奇，思想也很开放，他们知道营养、水合作用、恢复和补充的重要性，这让我的工作容易多了。”