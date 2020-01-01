克洛普：球迷庆祝没问题 但只是又拿了3分而已

随着又一场胜利的到来，红军球迷已经急不可耐地为英超冠军欢呼庆祝，但主帅克洛普仍就保持着克制和冷静。

周日在安菲尔德进行的本赛季双红会次回合较量，利物浦凭借范戴克和萨拉赫的破门，2-0战胜死敌曼联。

由于目前排名积分榜次席的卫冕冠军曼城，在本轮比赛最后时刻被水晶宫扳平，这场胜利也帮助利物浦将两队间的分差继续扩大到16分。

自1990年之后，利物浦就再也没有在英格兰顶级联赛中品尝过冠军的滋味。

双红会赛后，“我们将赢得联赛冠军”的歌声响彻安菲尔德的看台。虽然红军主帅克洛普并不打算阻止这些为冠军等待了30年之久的红军球迷，但他强调球队必须保持清醒。

德国人告诉天空体育：“他们可以为此歌唱，我猜他们之前已经唱过好几次了。”

“我对此没有异议，所有人都应该为这样的局面庆祝，除了我们。对我们而言一切没有改变，我们只有又拿了3分而已。”

“如果情况发生了变化，我会立即告诉你，但现在还没有。”

虽然对冠军争夺仍然保持冷静，但克洛普对于这场胜利同样感到非常满意，毕竟上一轮双红会是利物浦本赛季唯一一次没能全取3分的比赛。

这位红军主帅继续说道：“我们面对曼联这样的对手，这样的实力，这样的球队配置，打出了这样好的表现。”

“索尔斯克亚也会说同样的话。他们也希望干扰我们，分散我们的注意力，做好防守并且伺机反击。他们有控制住场面的时候，但不是经常。另一方面，想要制造机会并不容易，而我们制造机会的方式就比较特别。”

“我不知道我们会不会被追上，我也不在乎。这是英超联赛，我们还要在周四与狼队较量，这是我们面临的下一个挑战。我脑子里没有多余的空间来想其他事情了。”