克洛普：球迷回归让我起了鸡皮疙瘩 这是一个完美夜晚

红军主帅表示在看到球迷回归赛场让自己情难自抑，并认为这是一个完美的夜晚。

在周日看到红军球迷回到安菲尔德后，利物浦主帅克洛普想要努力抑制自己的情绪。

2000名球迷被允许观看了红军与狼队的比赛，而克洛普的球队以4比0的一场大胜作为了回报。

穆罕默德·萨拉赫在比赛的第24分钟率先破门，下半场维纳尔杜姆攻入赛季首球，萨拉赫助攻马蒂普破门，阿诺德则造成纳尔逊·塞梅多打入了一记乌龙球。

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虽然他对球队的强劲表现感到满意，但是安菲尔德球迷的回归确实引起了克洛普的共鸣。

“比赛的气氛非常好。我起鸡皮疙瘩的感觉。他们以“你永远不会独行”作为开头——这真的很棒。我从来不知道这样的感觉会这么好。”克洛普在赛后接受BBC采访时开始激动起来。

这（空场比赛）从2月就开始了，我们一直在等待一切恢复正常，正常就是好的。”

“空场比赛是从2月份开始的，我们一直在等待恢复正常。”他继续表示。“正常就是好的，我觉得我们对此并没有真正给予赞扬，但实际上球迷的支持真的很感人，非常非常感人。”

“这不正是一个完美的夜晚吗?不管外面的天气如何，在球场里面总是阳光灿烂的。”

“在比赛前我们面临着一些挑战——狼队使用着不同的战术体系。我告诉了小伙子们如何给对手施加压力。小伙子们对付狼队的方式很出色，在球场上处理得非常棒，这是我们对狼队最好的表面和结果。”

关于年轻的门将凯莱赫，他在比赛中首发并保持了令人印象深刻的表现，再度完成了零封，克洛普补充道:“他表现得非常成熟，非常平静。有球和无球都很好。这是一个值得他铭记的夜晚。”

威纳杜姆为红军打进了第二粒漂亮的进球，尽管他很快否认了关于新合同的问题，但他也为球迷回到安菲尔德而兴奋不已。

“这太棒了，当我们听到支持者们被允许的时候，我们真的很兴奋。他们回来的感觉很棒。”威纳尔杜姆表示。

“我不想说这是‘冠军’的表现。我们很有耐心，各个位置都踢得很棒，我们也打入了很多进球。”

“球迷们对我们的表现帮助很大，因为他们在比赛中进行欢呼，而之前我们只有板凳的支持。”