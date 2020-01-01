克洛普独家冠军教学 带利物浦从遗憾到稳赢

克洛普走进安菲尔德还不到五年；在这之后的几个赛季里，他把利物浦打造成了英格兰和欧洲的顶级球队。

要讲好这个故事，我们必须从结尾开始；2015年5月24日，斯托克城6-1利物浦。谷底。

对那个悲惨的下午最重要的记忆不是杰拉德为红军踢了他710场比赛中的最后一场，也不是看到上半场23分钟的5个进球从迷茫的米尼奥莱门前飞过。

甚至不是球队名单上的情况。在名单上，埃姆雷·詹是右后卫，亚当·拉拉纳和库蒂尼奥是前锋线上的两名球员。也不是乔丹·伊比甚至在时候被迫接受采访。伊比当时19岁，在他的球队0-5落后的时候替补上场。

其他球队

不，最深刻的记忆是愤怒挥之不去；是利物浦球迷在通道旁等待斥责他们的教练和球员的画面。许多人在中场休息时离开了，但那些留下的人在终场哨声响起时让自己的嘘声响起。

谷底

《利物浦回声报》写道：“这可以炒人了。”主教练布伦丹·罗杰斯不知怎么熬过了这场磨难，但毫无疑问，从那一天起，一切都改变了。

今天的利物浦，经过30年漫长而痛苦的岁月，再次成为英格兰冠军的征程，从不列颠尼亚球场开始…

“Woooooowww！”

2015年10月8日星期四，克洛普被确认为利物浦主教练。四天前，罗杰斯被俱乐部首席执行官伊恩·艾尔召集到梅尔伍德开会。他知道会发生什么。

当天早些时候，他的球队1-1战平了埃弗顿，但在最近各项赛事9场仅1胜。他们在英超联赛中排名第十，踢得就像一支缺乏信心和方向的球队。他们更换了教练组，引进了大量的新球员，但是上个赛季的伤疤还没有愈合。

时间到了。

在确认罗杰斯被解职的声明中，利物浦表示寻找新教练的工作正在“进行中”，他们希望能“果断而及时地”做出决定。然而，事实是红军已经得到了他们的人。

10月1日，也就是罗杰斯离开利物浦的前三天，克洛普在位于纽约列克星敦大道的Shearman & Sterling律师事务所的办公室与利物浦的所有者芬威体育集团进行了会面。在那里，尽管他在五个月前离开多特蒙德后曾扬言要休一年的假，但他确实有可能很快回到默西塞德郡的管理层。

芬威集团的代表是约翰·亨利、汤姆·维尔纳和迈克·戈登。他们的研究相当于一份60页的关于克洛普的档案，涵盖了从他的训练课程到他的个人背景的所有内容。第二天，他们在第五大道的广场酒店举行了第二次会议，最终敲定了一份合同。

当他的经纪人马克·科西克谈判合同条款时，克洛普一个人带着自己的想法去中央公园散步。一周后，他将站在KOP前，手拿红色球衣，全世界的目光都聚焦在他身上。他是那个拥有通往安菲尔德的钥匙的人。

“言语无法表达我们有多兴奋。”戈登在纽约会议结束后给他发短信说。克洛普的回答简明扼要：“Woooooooww！”他写道。他准备好了。

“没有人喜欢这支球队。”

这些字母都是粗体的，为了增加效果，是用大写字母写的。T.E.R.R.I.B.L.E.。在梅尔伍德的新闻发布室里，一些球员想知道，克洛普是在对他在安菲尔德继承的东西做出评价，还是在对球队过去几个月的状态做出评价。

不，克洛普解释道。“糟糕”是他希望对手在与自己的球队比赛后的感觉。他们会身心俱疲，无法应付利物浦的进攻、活力和团队合作。他说，安菲尔德将是世界上最令人恐惧的球场。

说实在的，当他到达默西塞德郡时，所看到的情形使他吃了一惊。并不一定是在质量方面——尽管在进攻中缺乏速度是很明显的，必须要纠正——但是在精神方面肯定是这样的。球场上和看台上都很紧张。他说，这家俱乐部已经不再自得其乐。他总结说，利物浦的历史是沉重的。

“当我来的时候，我说没人喜欢这支球队，就连这支球队也不喜欢！”他去年告诉够力足球。这是事实。他们认为自己不足以胜任利物浦的位置，因为每个人都给了他们这种感觉。”

在他的第一次采访中，他谈到要“把怀疑者变成信徒”，让球迷再次在情感上投资于他们的球队。他说，俱乐部必须“重新开始……我们必须让它更接近目标。”他说，历史“不能放在我们的背包里”。

私下里，他向球员们重复了这些信息。“唯一真正重要的批评是我的，”他告诉他们：“其他的？不管它，这都不重要。”