克洛普独家冠军教学 他让利物浦从谷底到巅峰

克洛普走进安菲尔德还不到五年；在这之后的几个赛季里，他把利物浦打造成了英格兰和欧洲的顶级球队。

要讲好这个故事，我们必须从结尾开始；2015年5月24日，斯托克城6-1利物浦。谷底。

对那个悲惨的下午最重要的记忆不是杰拉德为红军踢了他710场比赛中的最后一场，也不是看到上半场23分钟的5个进球从迷茫的米尼奥莱门前飞过。

甚至不是球队名单上的情况。在名单上，埃姆雷·詹是右后卫，亚当·拉拉纳和库蒂尼奥是前锋线上的两名球员。也不是乔丹·伊比甚至在时候被迫接受采访。伊比当时19岁，在他的球队0-5落后的时候替补上场。

其他球队

不，最深刻的记忆是愤怒挥之不去；是利物浦球迷在通道旁等待斥责他们的教练和球员的画面。许多人在中场休息时离开了，但那些留下的人在终场哨声响起时让自己的嘘声响起。

烂到底了。

《利物浦回声报》写道：“这可以炒人了。”主教练布伦丹·罗杰斯不知怎么熬过了这场磨难，但毫无疑问，从那一天起，一切都改变了。

今天的利物浦，经过30年漫长而痛苦的岁月，再次成为英格兰冠军的征程，从不列颠尼亚球场开始…

“Woooooowww！”

2015年10月8日星期四，克洛普被确认为利物浦主教练。四天前，罗杰斯被俱乐部首席执行官伊恩·艾尔召集到梅尔伍德开会。他知道会发生什么。

当天早些时候，他的球队1-1战平了埃弗顿，但在最近各项赛事9场仅1胜。他们在英超联赛中排名第十，踢得就像一支缺乏信心和方向的球队。他们更换了教练组，引进了大量的新球员，但是上个赛季的伤疤还没有愈合。

时间到了。

在确认罗杰斯被解职的声明中，利物浦表示寻找新教练的工作正在“进行中”，他们希望能“果断而及时地”做出决定。然而，事实是红军已经得到了他们的人。

10月1日，也就是罗杰斯离开利物浦的前三天，克洛普在位于纽约列克星敦大道的Shearman & Sterling律师事务所的办公室与利物浦的所有者芬威体育集团进行了会面。在那里，尽管他在五个月前离开多特蒙德后曾扬言要休一年的假，但他确实有可能很快回到默西塞德郡的管理层。

芬威集团的代表是约翰·亨利、汤姆·维尔纳和迈克·戈登。他们的研究相当于一份60页的关于克洛普的档案，涵盖了从他的训练课程到他的个人背景的所有内容。第二天，他们在第五大道的广场酒店举行了第二次会议，最终敲定了一份合同。

当他的经纪人马克·科西克谈判合同条款时，克洛普一个人带着自己的想法去中央公园散步。一周后，他将站在KOP前，手拿红色球衣，全世界的目光都聚焦在他身上。他是那个拥有通往安菲尔德的钥匙的人。

“言语无法表达我们有多兴奋。”戈登在纽约会议结束后给他发短信说。克洛普的回答简明扼要：“Woooooooww！”他写道。他准备好了。

“没有人喜欢这支球队。”

这些字母都是粗体的，为了增加效果，是用大写字母写的。T.E.R.R.I.B.L.E.。在梅尔伍德的新闻发布室里，一些球员想知道，克洛普是在对他在安菲尔德继承的东西做出评价，还是在对球队过去几个月的状态做出评价。

不，克洛普解释道。“糟糕”是他希望对手在与自己的球队比赛后的感觉。他们会身心俱疲，无法应付利物浦的进攻、活力和团队合作。他说，安菲尔德将是世界上最令人恐惧的球场。

说实在的，当他到达默西塞德郡时，所看到的情形使他吃了一惊。并不一定是在质量方面——尽管在进攻中缺乏速度是很明显的，必须要纠正——但是在精神方面肯定是这样的。球场上和看台上都很紧张。他说，这家俱乐部已经不再自得其乐。他总结说，利物浦的历史是沉重的。

“当我来的时候，我说没人喜欢这支球队，就连这支球队也不喜欢！”他去年告诉够力足球。这是事实。他们认为自己不足以胜任利物浦的位置，因为每个人都给了他们这种感觉。”

在他的第一次采访中，他谈到要“把怀疑者变成信徒”，让球迷再次在情感上投资于他们的球队。他说，俱乐部必须“重新开始……我们必须让它更接近目标。”他说，历史“不能放在我们的背包里”。

私下里，他向球员们重复了这些信息。“唯一真正重要的批评是我的，”他告诉他们：“其他的？不管它，这都不重要。”

“他经常说球队要相信自己，相信自己，不怕任何人。”中场球员亚当·拉拉纳回忆说：“他说‘为我努力工作’。这就是他想要的。在训练场上，他努力增强活力和组织能力，而在训练之外，他的重点是创造合适的工作环境；朴实，轻松，但富有挑战性。”

他的第一个行动就是召集梅尔伍德所有的幕后工作人员，从场地管理员到厨房团队再到分析师。“你知道他们的名字吗？”他问他的球员：“了解他们！他们是来帮助你表现的。每个人都要对每件事负责。”

在球场上，进展喜忧参半。在切尔西和曼城都有引人注目的胜利，但是主场输给水晶宫让克洛普感到沮丧。“在82分钟丢球后，我看到很多人离开了球场。”他说：“此刻我觉得很孤独。我们决定什么时候结束。”

一个月后，利物浦在主场逼平了西布朗，这要归功于奥里吉在伤停补时阶段的扳平。终场哨声响起时，克洛普带领他的球员们来到了KOP看台，他们手拉着手向球迷致意。他被彻底地嘲笑了一番——利物浦在积分榜上排名第九，而且那天踢得很糟糕——但他传达的信息很清楚；球迷们一直坚持到比赛结束，球队也是如此。“重建”正在进行中。

添砖加瓦

当克洛普来到利物浦的时候，人们普遍认为利物浦的阵容会有一个迅速而戏剧性的调整。他早期的新闻发布会充斥着关于潜在新签约的问题，这让他很困惑。“我相信训练。”他告诉记者：“有时候我觉得我是这个国家唯一相信训练的人，而其他人只相信转会！”

他一开始就证明了他的话是对的。他的第一个转会窗口只有一个新球员，斯蒂文·考尔克从QPR租借来提供紧急防守深度，尽管那个夏天球队已经安排好了把乔尔·马蒂普和马科·格鲁伊奇带到默西塞德郡。

克洛普也利用这个机会考察了一群年轻球员，召回了很多租借到其他地方的球员。在他执教的头7个月里，他用了14名22岁以下的球员，让9人上演一线队首秀。

2015-16赛季，利物浦在英超联赛中排名第八，输掉了联赛杯的决赛，最痛苦的是，输掉了欧联杯的决赛。在巴塞尔输给塞维利亚之后，克洛普和他的引援团队开始了工作。

马蒂普从沙尔克04自由转会而来，增加了中后卫的实力，但是拿下萨迪奥·马内和维纳尔杜姆才真正让红军前进。马尼从南安普顿转会而来，身价3000万英镑，增加了速度和威胁，日后将成为俱乐部的年度最佳球员，而维纳尔杜姆从降级的纽卡斯尔转会而来，身价2500万英镑，很快就成为了克洛普的主力球员之一，一名具有变色龙般品质的中场球员，能够完全按照他的教练的要求扮演好几个角色。

克洛普最初想要的是马里奥·格策，这是他在多特蒙德的头牌，但是在与德国国脚交谈后，他放弃了这个想法，认为格策并不完全支持他的想法。

他告诉记者：“我们要推火车，而不是跳上行驶的火车。”在对格策的转会被搁置之后，马内的交易加快了步伐，利物浦击败热刺签下了这位塞内加尔球星。

至关重要的是，与前任不同的是，克洛普能够与俱乐部的招募人员，特别是在2016年11月被任命为红军体育总监的迈克尔·爱德华兹，建立起良好的工作关系。

“尤尔根最大的优势之一是他的能力和意愿，相信他周围的人。”一位安菲尔德消息人士说：“无论是医疗团队、数据分析师、营养师还是招聘人员，他都相信他们的专业技能。”

“当然，如果他觉得有必要的话，他会挑战他们，但他的总体态度是‘他们来这里是因为他们是专家，我应该听听他们要说什么’。”这种方法的成功是显而易见的。

比如，在2017年，正是爱德华兹和他的团队促成了从罗马签下穆罕默德·萨拉赫，而克洛普最初更喜欢的是勒沃库森的朱利安·布兰特。“他会进球的，相信我。”爱德华兹告诉他。克洛普后来承认：“关于他（萨拉赫）的事总在我耳边萦绕。”

萨拉赫当然进球了；他在迄今为止为利物浦出场的145场比赛中打进92球。克洛普并不总是有他的第一甚至第二选择——他错过了格策、本·奇尔韦尔、克里斯蒂安·普利西奇、朱利安·德拉克斯勒、亚历克斯·特谢拉、齐林斯基和马哈茂德·达胡德等人——但他和爱德华兹总是能够在正确的时间提出正确的计划。

克洛普在去年12月曾说：“我们的关系非常好，非常好。他整个部门的工作非常出色。“这项工作在近几年一步一个脚印，利物浦的阵容也逐渐成型了。

2016年是马蒂普、马内和维纳尔杜姆，接下来的夏天是萨拉赫、罗伯逊和张伯伦，同时通过精明出售球员如伊比、本特克、萨科和乔·阿伦等人获得了引人注目的收入。

但是俱乐部要想进入下一个阶段，必须接受两件事。首先，利物浦将不得不出售库蒂尼奥。其次，他们必须把这笔钱花在至少两笔“重磅”签约上。

库蒂尼奥在2017-18赛季前夕递交了一份转会申请，震惊了整个俱乐部，但在他梦想转会到巴塞罗那之前，他最终会在这里再待5个月。这是一个重大的打击——库蒂尼奥在克洛普手下的表现一直很出色——但利物浦的计划已经到位。

就在巴西人转会西班牙的几天前，红军公布了以7500万英镑从南安普顿签下维吉尔·范戴克的消息，利物浦将围绕这位巨人建立后防线。这是重磅一。

那年夏天，拼图的最后一块将被添上。法比尼奥是在欧冠决赛被皇家马德里击败后不到48小时来到这里的，而纳比·凯塔在前一年就已经同意从莱比锡转会。

然后是守门员阿利松，他以6500万英镑的身价加盟。“这是同行里最好的。”克洛普被告知。这是重磅二。

克洛普在欧冠决赛后道歉——“我已经尽力了，但还是不够好。”他告诉记者——但是当新赛季开始的时候，他的脚步又有了变化。

“我们仍然是洛奇，而不是伊万·德拉戈。”他在赛季前把自己的球队比作曼城，但私下里他知道他的球队拥有致命一击。库蒂尼奥走了，球队在基辅元气大伤，但砖块还在。他们所有人都在。现在是利物浦的时候了。

“tmd精神巨人”

这种形式是无情的。自从在基辅失利后，利物浦踢了69场联赛，只输了2场。利物浦已经取得了58场胜利，在过去的210分中拿下了186分。就连曼城也被远远地抛在了身后。

奖杯来了，克洛普的球队去年6月在马德里击败热刺，第6次赢得欧冠，随后又在去年晚些时候的欧洲超级杯和世俱杯上取得了成功。

如今他们在英超提前七轮夺冠。每一个转折点都至关重要。

克洛普称他们为“tmd精神巨人”，一支能够直面任何挑战的队伍；充满饥渴，团结一心。他们骨骼惊奇，训练有素，让对手头疼，这一切都是主教练在2015年加盟时想要的。

个人实力处处彰显。从连续两届获得英超金靴的萨拉赫，到职业球员联盟年度最佳球员范戴克。如果这个赛季没有被打断，亨德森、马内或者阿诺德很有可能接替荷兰人的位置。

也许最令人印象深刻的是利物浦的成功不能归咎于一个人。当去年10月份金球奖的30人名单公布时，红军有7名候选人。从他们的支持者那里，只有爱和钦佩。

“我喜欢我们为世界描绘的画面。”克洛普在去年8月份告诉够力足球：“一个轰动性的团队，拥有一颗疯狂跳动的大心脏！每个人都朝着正确的方向使劲。”

虽然还不到五年，但想想那些被遗忘的记忆，想想那些巨大的胜利和英雄般的贡献。

对多特蒙德的德扬·洛夫伦，对埃弗顿的马内和奥里吉，对曼城和罗马的胜利，张伯伦的世界波，亚历山大·阿诺德对巴塞罗那的角球，萨拉赫在马德里的救赎。

想想球员的发展。罗伯逊、亨德森、维纳尔杜姆和菲尔米诺。詹姆斯·米尔纳的无情标准，乔·戈麦斯的成长，以及下一代柯蒂斯·琼斯和哈维·埃利奥特的到来。

球场外，这种上升势头还在继续。新的训练场即将到来，新的安菲尔德看台也在计划之中。收入正在飙升，与耐克的新球衣协议将把红军在商业上带到一个新的高度。

他们的关键人物会长期留在这里。去年12月，克洛普签署了一份合同，他将在默西塞德郡至少待到2024年。“我不能考虑离开。”他说。

他还能怎样呢？这是一个处于巅峰状态的俱乐部，由他的顶级教练领导。从怀疑者到信徒，再到成功者。

那个叫尤尔根·诺伯特·克洛普的？他干得还不错吧？