克洛普：法比尼奥马蒂普洛夫伦将在周末复出

红军将迎回三名关键球员，他们将在周末对阵劲敌的联赛中复出。

克洛普透露，法比尼奥、马蒂普和洛夫伦都有可能参加周日利物浦对曼联的比赛。

红军在本赛季21场比赛后赢了20场，这是他们近30年来无限接近收获联赛冠军。

曼联是迄今为止唯一一支从他们身上拿分的球队——10月20日在老特拉福德1-1战平——但双方将在5天后在安菲尔德重新开战。

在过去的六周里，利物浦阵中一直没有法比尼奥的身影，这位中场球员在严重的脚踝受伤后不得不在场边休息一段时间。

与此同时，马蒂普自去年10月就缺席了比赛，洛夫伦最后一次出场是在12月10日对阵萨尔斯堡红牛的比赛中，这让克洛普只剩下乔·戈麦斯和范戴克作为后防核心。

利物浦主帅已经确认这三名球员将会在本周完全恢复训练，并且可能会以某种方式参加对曼联的比赛，因为红军的目标是连续13场胜利。

“我一直等到他们上场，有人告诉我他们可以参加完整的训练。”克洛普告诉利物浦官网。

“看起来乔尔会回来，法比尼奥可能会在一天后回来，我不确定。德扬，也许他也能参加。”

“这意味着很多，当然也帮了大忙。但我们会好好筹谋。这周的比赛非常重要。”

“周日对阵曼联的比赛，我们都知道人们对我们的期望。这将是一个巨大的，我们试图做好准备。”

上周，利物浦在托特纳姆热刺球场取得了1-0的胜利，使得他们的积分达到61分——这是欧洲的精英球队在赛季这个阶段的最高积分。

克洛普继续评价了他的球队在对阵热刺时的表现，尽管他们最近的表现空前的好，但仍然有很大的提升空间。

“我对比赛的结果和部分表现感到非常高兴。但我已经对孩子们说过，我们永远不会欺骗自己。”

“你看，有些地方我们可以做得更好。这是我们必须确保的——我们立即再次学习，我们会这么做的。”

“这次不是强度，而是节奏的打破。我知道人们会说有时是那样，有时是那样，但它就是这样的。”

“我们现在习惯于3天一场比赛，3天、4天然后又是3天，我们有些人9天才有一场。训练，是的，但不是强度——我们不能那样做，也不想那样做。”

“所以现在我们又回来了，让我们继续。”