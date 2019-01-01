克洛普：没看到阿诺德开角球 现在看了五十万次回放

来自利物浦右后卫的快速反应让比利时人找到了进球的机会，并帮助红军进入了欧冠决赛。

尤尔根·克洛普透露，他在上赛季欧冠半决赛对阵巴塞罗那的比赛中错过了特伦特·亚历山大-阿诺德开出角球的瞬间，当时他转过身去和助理谈话。

利物浦主帅说，他没有看到角球开出，只看到奥里吉将球打进，从那以后他已经看了很多次这个进球。

亚历山大-阿诺德的快速角球让巴萨的后卫猝不及防，奥里吉将球踢进了网窝，这个制胜球将红军送入欧冠决赛。

这个进球为红军完成了一个奇迹般的逆转，他们在半决赛第二回合在安菲尔德连进四球。

但是就像球场内外的许多人一样，这位利物浦主帅错失了一个迅速攻下的角球，这在整个球场引发了疯狂的庆祝。

“不幸的是，这是欧冠历史上最不可思议的时刻……我实际上并没有看到，”克洛普在《球员论坛》的专栏中写道：“也许这就是一个足球教练的生活写照，我不知道。但我完全错过了特伦特·亚历山大-阿诺德的天才时刻。我看到球从角球区里。我看见特伦特走过来开球。我看到沙奇里跟在他后面。但后来我转身了，因为我们正准备换人。我在和我的助理说话，你知道，我每次想起它就起鸡皮疙瘩，我只是听到了噪音。我转身看到球飞进了球门。我回到我们的替补席上，看着本·伍德伯恩，他说：‘刚才发生了什么？！’我说：‘我不知道啊！’”

“安菲尔德简直是疯了。我几乎听不见我的助手在说什么，他在大喊：‘那么……我们还换人吗？’我永远不会忘记他说过的话！这将永远伴随着我。”

利物浦随后在决赛中2-0击败热刺一举夺冠，奥里吉在决赛中打入锁定胜局的进球。

“你能想象吗？18年的教练生涯，看了几百万小时的比赛，我错过了足球场上发生的最机灵的事情。从那天晚上开始，我可能已经看了50万遍迪沃克（奥里吉）进球的视频。但我亲眼看到的只是球入网。”