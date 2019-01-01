克洛普期待社区盾战曼城：我们会是另一头动物

红军在季前赛中表现不佳，但是主教练表示他们会在与联赛对手的比赛中取得更大的进步。

尤尔根·克洛普坚持认为利物浦在社区盾中会是一只“不同的动物”。

这支欧洲冠军球队在2019-20赛季前的倒数第二场友谊赛中0 - 3负于那不勒斯，这使得他们的不胜纪录延长到了四场。

利物浦将在周一迎来球星穆罕默德·萨拉赫、阿利森和罗伯托·菲尔米诺的回归，而萨迪奥·马内在8月4日社区盾杯对阵曼城的比赛后也将回归。

红军主帅克洛普说，这对利物浦来说是一个不同寻常的季前赛，但他觉得在温布利他们将是一支不同的球队。

“少了六名球员很奇怪。你在季前赛中失去球员，我们已经习惯了——这种情况时有发生。”他在新闻发布会上说：“但是他们不从头开始，在赛季开始前几天或赛季开始后几天就来，这并不酷。再说一遍，事情就是这样，我们尽可能让每个人都做好准备。我们必须在赛季初全力以赴。好消息是，如果对手现在想分析我们，他们认为这很容易，但下周我们将是另一头动物。”

利物浦在过去的四场友谊赛中丢了10个球，但是克洛普认为如果英超豪门轻松获胜的话情况会更糟。

“我认为最糟糕的事情可能发生的是，如果我们在没有6名球员的情况下赢得了所有的比赛——4-0或5-0战胜那不勒斯和塞维利亚，那么每个人都会从去年飞到新赛季，然后在赛季中遇到问题。那将是最糟糕的事情。”他说：“但在最糟糕的情况和现在的情况之间，有几个级别是我更喜欢的。在我们开始之前，我就知道，鉴于目前的形势，这将异常困难。我们必须适应一些事情，我们必须创造一种特定的精神。我们有一周的时间。这是自欧冠决赛以来我们首次拥有99%的阵容。只有萨迪奥不在了，这是我们真正开始谈论和准备一些事情的时刻，然后我们必须再次出发。”