一针见血 克洛普：曼联只顾着防守 这就是事实

德国教练公开谈论了红魔的战术，但坚持认为他不应该为此担心。

在周日1-1战平老特拉福德后，利物浦主帅克洛普说曼联的防守风格与双红会历史不符。

曼联派出了五名后卫，他们在比赛中只有32%的控球率，在拉什福德上半场帮助球队领先之后他们进行了长时间的防守。

但是亚当·拉拉纳在离比赛结束还有5分钟的时候攻入一球，为客队赢得了一分，使利物浦保持了英超联赛不败的开局。

当被问及对手的战术时，克洛普一针见血地说，每当他的球队来到梦剧场时，曼联总是留在后防线的最深处。

“（曼联的风格）没有让我失望。”赛后他说：“我不是那种应该关注这种风格的人。事实是，当我们来到这里，他们只是防守。没关系，没有批评，这是事实。当曼联对阵利物浦的时候，通常你会认为两支球队都会这么踢，会尝试进攻。当曼联和我们比赛的时候，我们是一支所有人都很关注的球队。以他们的实力，他们的方式真的很难。这没有借口。我以为我们今天可以做得更好。但你不能对每支球队都这么踢。”

曼联和利物浦在老特拉福德的近五场比赛中有四场是平局，2018年3月主队2-1取胜是唯一的例外。

克洛普暗示曼联在他们自己的场地上的防守证明了利物浦目前的实力，但是他承认他的球队今天表现的并不好。

“我们不必说这是赞美。”克洛普说：“我们是一支优秀的球队，人们认为他们可以阻止我们，这很正常。今天我们可以大声说——是我们阻止了自己！”

“当然曼联防守做得很好，然后詹姆斯和拉什福德的速度也很快。他们把球打入身后，然后开始赛跑了！这并不酷。我们防守不错，但是我们应该踢得更好。这就是我们对自己的期望。没有对曼联的批评和评判，我们只关心自己。”

红军将在周三客场挑战比利时球队亨克，然后在周日主场迎战热刺。