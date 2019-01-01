克洛普：拉拉纳胜任若日尼奥角色 别被萨里看见了

这位中场上赛季并没有为红军出场太多，但是他可以在一个新的位置上找到更多的上场时间。

尤尔根·克洛普表示，他对亚当·拉拉纳在周日利物浦3-1战胜布拉德福的比赛中扮演的“若日尼奥角色”感到满意。

利物浦有很多有天赋的中场球员，包括亨德森，米尔纳，维纳尔杜姆，法比尼奥，凯塔和张伯伦，他们都在和拉拉纳争夺2019-20赛季的出场时间。

拉拉纳在周日的友谊赛中踢了上半场，在利物浦赢得欧冠冠军的这个赛季中，他只出场16次，而再上一个赛季他只打了15场比赛。

但是克洛普相信拉拉纳在这个季前赛中为自己创造了一个潜在的新角色，他的位置和若日尼奥在切尔西的位置相似。

若日尼奥去年夏天从那不勒斯加盟蓝军，在现在的尤文图斯主帅毛里齐奥·萨里的带领下，他一直是球队的宠儿。

“亚当是那种可以胜任的球员，他很享受这个‘若日尼奥角色’——我希望毛里齐奥·萨里不要看比赛，否则他会提出报价！”克洛普在赛后说：“关键是要让亚当有节奏，让他早点上场，做一些他天生擅长的事情:小空间，传球，然后时不时地在背后跑动，和米利(詹姆斯·米尔纳)在一起，这是可能的。对我们来说，这是另一种选择。他需要一点运气，就像我们在生活中所做的那样。我们必须在没有伤病的情况下度过难关，这是件很酷的事情，我想说的是，这个赛季我们有了一些新球员。”

拉拉纳于2014年从南安普顿加盟利物浦，自转会安菲尔德以来共出场156次。

在这段时间里，他已经打进21球，被认为是一个更有创造力的攻击型球员，而不像位置更靠后的若日尼奥。

这位2016年的英格兰足球先生也代表三狮军团出场34次，参加了2014年的世界杯和2016年的欧洲杯。

到目前为止，利物浦已经打了两场季前赛，在周日战胜布拉德福德之前，他们以6-0的比分战胜了特兰米尔。

接下来是美国之旅，红军将在那里迎战多特蒙德、塞维利亚和葡萄牙体育。