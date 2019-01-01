克洛普抨击贝尔萨“间谍门”：训练本就不是公开的

利兹联的主帅表示，他曾监视过本赛季所面对的每一支球队，这一行为招致了利物浦主帅的批评。

在利兹联主帅承认本赛季所面对的每一支球队都曾被监视过之后，克洛普公开反对贝尔萨了这一行为。

贝尔萨在周五举行了一场特别的简报会，阿根廷教练在被发现派遣一名工作人员去德比郡从事间谍活动后，透露了他对对手的进一步分析。

利物浦用幕布保护他们的梅尔伍德训练中心不让公众看到，克洛普认为，英足总和英国足球联赛调查的对象贝尔萨在比赛即将开始之际监视对手训练的行为是错误的。

“你认为帘幕的作用是什么？”克洛普问记者说，“不是每周所有的课程都会用到它，因为在大多数的训练课程中，即便有人看到也不是一个大问题。”

“但临近比赛的倒数第二或者第一天，我们会使用帘幕，因为训练内容不能给其他人看到。你会了解更多的内容，训练定位球，然后和球员一起演练他们的阵型。每个人都想知道这些信息，但通常没有人知道。等你进入体育场的时候，你就能看到球队的阵型了。”

“我一直很清楚，对每个人来说都是一样的，你真的不知道谁会上场。你可以看到一个首发，但仍然不知道具体的站位。但如果你在比赛日的前两天的训练场上，可能会看到这些内容。”

“我能理解他想要得到所有的信息，我们都想要，但我们必须接受得不到的这个事实。这就是我的观点，实际上，你不希望有人在这些特别训练课上出现。你多年来所做的一切准备可能都与比赛前的两次训练无关。”

“这（贝尔萨的PPT）令人印象深刻，毫无疑问，他是一名出色的教练，是一个具有创新风格的杰出榜样。我来的时候没有看德比的51场比赛，也许我没有时间，但这是事实。”

“他准备得很好，我很尊重他，但这不是应该的。这两节训练课和比赛前的最后一节训练课，只有几个人应该看。我想我们都同意这一点。”

克洛普的好朋友大卫·瓦格纳本周离开了哈德斯菲尔德镇，利物浦主帅称赞了他的同胞在带队哈镇时取得的成就——他曾成功带队从英冠升级到英超，并在这个颇为挣扎的赛季前保级成功。

“他很好，虽然并不是由我来评价，但他真的很好。”克洛普补充说，“我告诉他，我可以告诉你，他应该为自己的成就感到骄傲，这是近年来足球界最特别的故事之一。”

“作为一名教练，他所做的是令人难以置信的，让他们在一系列糟糕的比赛中保持如此的信心。之前和他们比赛时我们遇到了一些困难，但是我们没有怎么表现就赢得了比赛，我感觉很糟糕。”

“这是生活的一部分，但过不了几年，人们想起哈德斯菲尔德的时候就会对他留有积极的评价。哈德斯菲尔德认为他们有机会做出改变，希望事情会有转机，这也是他想要的。”