克洛普：我们没有买人的渴望 我对现有阵容很满意

利物浦夏窗至今只引进了科纳特，但他们可能不会再有其他动作

克洛普表示利物浦并没有渴望买人，他暗示红军的转会窗口已经结束。

科纳特是利物浦今夏唯一的一笔引援，红军早早就以3600万英镑的价格敲定了这位莱比锡红牛中卫。

关于利物浦引援有很多传闻，许多人都呼吁克洛普再买一个前锋，但这位德国教练表示他对现有阵容很满意。

谈及的引援计划，克洛普说道：“人们总是很关注转会传闻，尤其是在英超。或许当我和媒体对话时看起来并不总是这样，但我能理解。”

“我也是一个球迷，我也喜欢看转会传闻，区别在于，我们并没有渴望要去买人。我从来不批评任何人卷入转会传闻当中，不管是球迷、评论员、记者、球员还是教练。”

“但作为这支球队的主教练和这支俱乐部的领导者，我必须用正确的观点去看待这些事情。我们有很出色的球员，大部分都有长约在身，我们最近两个赛季的引援都很明智，这里的环境是精英级别的，而安菲尔德的气氛也是大多数球队嫉妒的。”

“我们有太多的事情可以去感到乐观和快乐，这是否保证能带来成功？当然不了！这是足球，这是英超，是世界上竞争最激烈的联赛。”

“其他球队很强，但他们一直都很强。在英格兰赢得冠军是如此的困难，但一直以来都是如此，这就是为什么我们俱乐部的历史是如此的特别。”