克洛普：我们不能像巴黎和曼城那样每年花三个亿

随着俱乐部削减开支，红军球迷不太可能看到像阿利森和范戴克这样的大牌球星今夏加盟。

尤尔根·克洛普警告利物浦球迷不要期望在目前的转会窗口中签下任何轰动一时的球员，他将利物浦的投资与曼城和巴黎圣日耳曼的土豪二人组进行了对比。

红军最近花了很多钱来建立一支既能在国内也能在欧洲赛场上竞争的球队。

他们的方法得到了回报，因为像阿利森、范戴克和法比尼奥这样的大手笔引援的到来见证了利物浦举起欧冠冠军奖杯，并在联赛中仅落后曼城一分。

然而，今年夏天，他们在市场上采取了更为谨慎的立场。

到目前为止，兹沃勒青年队的塞普·范登伯格是唯一的新球员，而富勒姆青年队的哈维·埃利奥特也将很快签约。

但是克洛普很高兴以一个相对稳定的阵容进入2019-20赛季，并指出他的俱乐部并不像世界其他球队那样拥有财富。

“我们对此相当放松，我们将会看到接下来会发生什么。”当被问及俱乐部的转会计划时，他告诉利物浦官方网站：“我说过，这不会是利物浦最大的转会窗口;我想说，在过去的两年里，我们在团队上投入了很多。我们不能以同样的方式度过每一年。人们会说，‘现在又有3亿或2亿英镑了’。世界上可能只有两家俱乐部——现在看来巴塞罗那和(皇家)马德里能做到同样的事情——曼城和巴黎圣日耳曼每年都能做到。但是我们很好。我对球队很满意，我们真的很开心。我们必须看看我们是否能找到一个位置，如果我们能找到合适的位置，但是没有真正的压力，因为这与签下一名球员无关。我们有解决所有情况的办法。

克洛普承认有些球迷会对缺少动作感到不满，但是他要求他们保持信心，同时强调了像凯塔和沙奇里这样因伤缺阵的球员，这证明随着夏天的继续球队会变得更好。

“我们是否有一个确切的解决方案，让外界所有人都100%快乐?我不这么认为，因为人们想在这里拥有世界级的球员，在这里拥有世界级的球员，而坐在板凳上的球员也必须是世界级的。这并不容易。但我们当然正在努力。”他补充道：“在外向方面，我们很放松。年轻的小伙子们都在这里，很享受和我们一起工作的时光。别忘了纳比和沙克还在受伤，不能和我们在一起。球员会回来的。我真的很期待这个赛季，它将再次令人兴奋。”