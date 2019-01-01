克洛普怒吹张伯伦：第一球真棒 第二球更牛

这位英格兰国脚在回到欧洲赛场后梅开二度，帮助红军在客场大胜。

在利物浦4-1战胜亨克的欧冠比赛后，克洛普对张伯伦表达了敬意。

张伯伦在回到欧洲赛场的比赛中梅开二度，包括一记精彩的外脚背远射，帮助利物浦2-0领先。

萨迪奥·马内和穆罕默德·萨拉赫也进了一球，尽管克洛普并不认为他的球队已经接近他们的最佳状态——但他对他们的进球状态非常满意。

“上半场相当艰难，”克洛普说：“然后我们给男孩们展示一些他们在下半场可以而且应该使用的空间。然后我们踢进了第二个球——顺便说一下，第一个球非常精彩，第二个球更精彩，我们所有的进球都漂亮得不可思议。”

“对他（张伯伦）来说，这绝对是一个美妙的时刻，但我要说的是，有了张伯伦，他的表现和全队的表现完全一样——进球是美妙的，但其他都可以做得更好。”

利物浦以1分的优势领先小组头名那不勒斯，但是德国人对他的球队今晚的整体表现并不满意。

“有一些美好的时刻。”他告诉英国BT体育：“开局很精彩，我们踢得很流畅，给他们制造了很多问题，但接着我们开始——我不知道为什么——失去耐心和一些简单的球。但这四个球都很精彩，我们有机会打进更多的球。一切搞定。多年前的我们可能会打平，甚至输掉，但一切都好。比赛很激烈，我们需要集中注意力。我们的对手派上了他们最高的球员，他们在第一落点和第二落点上都做得很好。所以我不太喜欢比赛，但我享受结果。”

“我们刚刚踢了两个客场，因为不同的原因都很困难。我不知道我们现在在哪里，但我知道周日我们需要在哪里。这是一支焕然一新的托特纳姆热刺。当然，他们一遇到我们就回到正轨了！但是我们和贝尔格莱德红星是不同的球队，就像热刺和亨克是不同的。”

与此同时，红军队长米尔纳赞扬了张伯伦在场外的努力，因为他终于收获了从伤病中恢复的回报。

“每个人都为他高兴，”米尔纳说：“这是在幕后人们看不到的东西，在训练场上的艰苦训练。他得到了一个精彩的进球，他在这些方面做得很好。很高兴他回来了，他是中场的另一个选择，那里已经有激烈的位置竞争。”