克洛普：张伯伦脚踝韧带受伤 2020年前无法上场

这位英格兰国脚中场在世俱杯决赛中被迫离场，他将缺席红军接下来的两场比赛。

利物浦主帅克洛普证实，张伯伦脚踝韧带受伤，这名英格兰国脚将缺阵到2020年。

红军在新年之前还有两场比赛要进行。

节礼日与莱斯特城的比赛之后，他们还将在周日的主场迎战狼队。

张伯伦在战胜弗拉门戈的世俱杯决赛中被迫下场，他将不会参加上述那些比赛。

这名26岁的中场球员被发现了拄着拐杖，脚上穿着保护靴，在这场1-0战胜弗拉门戈的比赛后，利物浦成为了世界上最好的俱乐部。

克罗普后来承认，张伯伦受伤的程度还有待确定。

他现在透露，韧带拉伤将会让这名球员远离他的近期计划。

“没有关于其他人的消息，这很好。”克洛普说。

“对于张伯伦来说，他问题是脚踝有三根韧带，其中一根受伤了。”

“我不知道具体是多长时间。这可能需要一段时间。很明显，今年剩余时间是没有机会了。我们得看看结果如何。”

利物浦将重返国内赛场，并在英超联赛中领先10分。

伴随着2019年的冠军联赛和在卡塔尔的成功，红军有望在30年内首次问鼎顶级联赛冠军。

“我们在总决赛中进步了。”克洛普补充道。

“你习惯了兴奋，但仍然在做正确的事情。我们已经成熟了。一切都很好。除此之外，在过去的几年里，队员们有了惊人的发展。”

“我们去卡塔尔是为了实现一些特别的东西，我们做到了，感觉棒极了。回家好好睡了一觉，现在我们准备去莱斯特。”

目前蓝狐仍然是最接近利物浦的对手，但在上次对阵曼城的比赛中，狐狸被击败了。

卫冕冠军现在落后利物浦11分，并且拒绝认输，尽管他们比克洛普的球队多打了一场比赛。

红军主帅希望所有追逐冠军的人都能坚持自己的梦想，他的队伍不会就此止步。

当被问及这场竞赛已经结束的说法时，克洛普说:“这个地区的人们可以谈论他们想要什么，我们不会过分关心他们的这个观点。”

“我们不在这里，因为我们没有百分百认真对待每一场比赛。我们很擅长关起门来，这一点也不有趣。”