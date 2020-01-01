克洛普式球员 红军名宿：桑乔来利物浦就太好了

这位前红军球星说，安菲尔德的球队应该在一月冬窗考虑多特蒙德的球员，以得到一名高水平的前锋。

前红军球星贾森·麦卡蒂尔说，桑乔转会到利物浦将对他和俱乐部来说都会非常棒。

最近几周，安菲尔德对多特蒙德边锋的兴趣一直在讨论中。

一月转会窗口现在已经打开，桑乔的转会可能在月底前完成。

如果报价一出，那么预计英超的求购者将会在众多英格兰国脚的追逐者成为领跑者。

利物浦可能会被诱惑加入竞争，尽管他们已经在阵中拥有了很多进攻天才。

尤尔根·克洛普可以召唤萨拉赫、罗伯托·菲尔米诺和萨迪奥·马内这样的球星，而日本球星南野的加盟也进一步巩固了默西塞德球队的地位。

尽管竞争激烈，麦卡蒂尔相信桑乔会是这支有望夺取英超冠军的球队另一个精明的补充。

他在接受采访时表示:“我怀疑克洛普是否会有在转会市场上进行运作的压力，如果有一个球员我希望他加盟安菲尔德，那就是桑乔。”

“桑乔看起来像一个尤尔根·克洛普类型的球员。他很年轻，才华横溢，看起来非常适合克洛普踢球的体系，他将向世界上最好的教练之一学习。”

“好的教练会让好的球员更上一层楼。看看曼城的斯特林吧。斯特林可能不会很自然地接受瓜迪奥拉独特的理念，但现在他已经接受了，结果是这个曾经飘忽不定的天才现在是英超最好的球员之一。”

“克洛普也有类似的气场，特伦特·亚历山大-阿诺德就是一个典型的例子，他在德国人的执教期间取得了辉煌的成就。”

“桑乔加盟利物浦对他和俱乐部来说都会是非常棒的。他可以在前场的任何位置踢球，而且看起来真的很有档次。”

自从桑乔在2017年做出离开曼城的勇敢决定后，他就一直在德国踢球。

人们对他在2019- 2020赛季的状态和态度提出了一个奇怪的问题，但这位19岁的球员仍然在各项赛事中贡献了12个进球和13次助攻。