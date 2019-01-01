克洛普：库蒂尼奥会在他喜欢的10号位大放光彩

红军主帅承认他很少让巴西人出现在他喜欢的位置上，但是在租借到拜仁慕尼黑后，他希望巴西人能有更好的表现。

利物浦主帅克洛普将库蒂尼奥比作尤文图斯传奇人物皮耶罗，并承认他很少让这位拜仁慕尼黑的新人在自己喜欢的位置上踢球。

这位巴西国脚在离开安菲尔德18个月后，于今年夏天又进行了一次转会。

回到2018年冬季转会市场，这位27岁的中场组织者完成了一笔巨额转会去到巴塞罗那。

对南美人来说，转会去到诺坎普的梦想很快变成了一场噩梦，他在梅西的阴影下挣扎着想要发挥出自己的最佳水平。

拜仁给了他一个新的开始，在一份包括了价值1.2亿欧元(1.1亿英镑/ 1.33亿美元)买断条款的租借协议中，克洛普也表示支持这名经过证明的球员在他的祖国德国蓬勃发展。

利物浦教练说：“库蒂尼奥在我们队的时候并没有在他喜欢的10号位上，但是他是一个伟大的8号球员，是一个出色的左边锋，因为他在狭小的空间里表现的非常好，并且有足够的速度去开拓更大的空间。”

“他主宰着足球比赛，如果他能给球队打上印记，他就是一笔实实在在的财富。”

“拜仁需要他，拜仁也想要他。如果他们能把他整合起来，让他发挥出最好的水平，德甲就会拥有一名顶级球员。”

库蒂尼奥从拜仁退役的罗本那里继承了10号球衣。

现在他将有机会在穿上这件标志性球衣的同时，在他认为是自己踢得最好的位置上证明自己。

克洛普期待着伟大的事情发生，他认为库蒂尼奥和曾经在意甲豪门尤文10号战袍中表现出色的世界杯冠军球员有着许多共同的品质。

他补充道：“库蒂尼奥有着令人难以置信的远射视野。”

“自从皮耶罗之后，我还没见过哪个球员能像他那样从左路切入，在这样的位置上如此有效率、精准地射门。”

库蒂尼奥希望能立即对新球队产生影响，并实现他的重要目标，他的处子秀可能会在周六前往沙尔克的德甲联赛上上演。