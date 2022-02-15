克洛普幸福的烦恼：利物浦全员健康 他需要做出艰难决定

克洛普已经有一段时间没有发现自己处于这个位置了。

你知道的，幸福的烦恼，最大的问题是将哪些顶级球员放在板凳上，哪些要完全排除出大名单。

两年半以来，利物浦主帅第一次有一支完整的球队可以选择，有一副完整的牌可以使用。

在赛季进入尾声的阶段，这让利物浦处于一个很好的位置。

克洛普在球队周日战胜伯恩利后笑容满面，这也难怪。他说道："一个完美的下午，我们把自己的球衣弄脏了，我绝对满意。"

克洛普说，这是他所执教过的最强大的球队，在未来几周和几个月里，他要如何管理这套阵容将会非常吸引人。利物浦有四个重大目标，不少于24名一线队球员在争夺首发位置，困难的决定在等着他们。

例如，在伯恩利，乔-戈麦斯和柯蒂斯-琼斯很失望，他们都没有被列入20人的比赛日名单。两人都很健康，可以上场，南野拓实和奥里吉也被留在家里。

本赛季，这四个人都为利物浦做出了贡献。戈麦斯在联赛杯中担任队长，琼斯在周末前的近五场比赛中都首发，而奥里吉和南野拓实也合力贡献了12球。

但是，克洛普现在的所拥有的球队实力就是这样，大牌球员不得不错过比赛，而其他人则不得不习惯于成为轮换政策的一部分。

"我不记得以前有这样的情况，"克洛普上周承认。"我们从来没有让每个人都有机会。"

当然，这将持续多久是另一回事。利物浦比大多数人都清楚，伤病可以很快吞噬一支球队，而且有这么多的比赛即将到来，不可避免的是一些伤病。

但现在，他们可以享受这种富裕，并知道即使球队最初的比赛计划失败或停滞不前，他们也有真正出色的球员可以替补上场并改变局面。

在过去的10天里，我们已经看到了这一点；也许是哈维-埃利奥特和路易斯-迪亚斯在对阵卡迪夫时的表现，或者是穆罕默德-萨拉赫在对阵莱斯特城的最后30分钟里造成的影响。

在对阵伯恩利的比赛中，蒂亚戈从替补席上挺身而出，在亨德森前60分钟的挣扎之后，蒂亚戈为比赛增加了一些控制力和更多的质量。

若塔和米尔纳是克洛普在本场比赛的其他替补，这意味着迪亚斯和埃利奥特不需要上场。张伯伦、齐米卡斯和科纳特也没有被使用。对于一个经常被批评缺乏阵容深度的俱乐部来说，这是一个令人印象深刻的力量展示。

本周，克洛普的工作会更直接一些，琼斯和戈麦斯可能会在周三对阵国米的比赛中回归球队。与英超联赛不同，欧冠联赛的规则允许球队指定12名替补球员，其中5名可以上场。

在此之后，利物浦将在联赛中迎战诺维奇和利兹联，然后是月底在温布利举行的对阵切尔西的联赛杯决赛。

那么，克洛普就需要做出一些重要的决定了。一些球员会因为无法上场而心碎，这是肯定的。在未来几周里，利物浦的替补席上会有很多人，而看台上的人甚至会更多。不要在意球衣，安菲尔德的主力之争正在升温。

由于球队在各条战线上仍在争冠，这是克洛普最希望看到的情况。