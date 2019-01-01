克洛普希望米尼奥莱留下：利物浦至少需要两个“1号”

红军主帅相信这位比利时国脚将会继续在安菲尔德为阿利森提供替补，尽管他还在努力争取正常的比赛时间。

尤尔根·克洛普希望西蒙·米尼奥莱能留在利物浦，尽管他正在为替补上场时间而苦苦挣扎。

去年夏天阿利森以创纪录的身价加盟利物浦，卡利乌斯和丹尼·沃德离开了，但米尼奥莱的工作被克洛普保留了下来。

这位31岁的球员在2018-19赛季只参加了两场比赛，他表达了自己对缺少上场时间的不满。

这将打开转会市场的大门，但是利物浦相信这位有经验的球员会留在俱乐部。

克洛普在周日观看了米尼奥莱81分钟的比赛后告诉记者:“是的。据我所知（他将留下）。(我们)在过去几年、几个月里谈了很多。在我们离开(过暑假)之前，我们谈过一次，我认为(他会留下来)。在利物浦这样的俱乐部，你至少需要两个“1号”。有了阿利森和西蒙，一切都很酷。这对俱乐部来说是一个非常好的情况，我想你应该有这样的情况，这就是为什么在我看来一切都很好。”

米尼奥莱曾在三月份暗示，他将在当前的窗口寻找一个新的开始。

他告诉林堡电视台:“这个赛季，这是一件很容易接受的事情，但是，很明显，我想踢球。这就是为什么我每天都在工作，并试图继续走这条路。我不知道今年夏天是否有可能离开，我的合同还有两年。”

米尼奥莱在2018-19赛季的英超联赛中没有出场一分钟，阿利森在下个赛季仍然是红军无可争议的第一选择，但是如果利物浦能够深入国内杯赛的话，克洛普可能会决定让他的头号门将更有规律地休息。