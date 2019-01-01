克洛普希望米尼奥莱留下：利物浦至少需要两个“1号”
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尤尔根·克洛普希望西蒙·米尼奥莱能留在利物浦，尽管他正在为替补上场时间而苦苦挣扎。
去年夏天阿利森以创纪录的身价加盟利物浦，卡利乌斯和丹尼·沃德离开了，但米尼奥莱的工作被克洛普保留了下来。
这位31岁的球员在2018-19赛季只参加了两场比赛，他表达了自己对缺少上场时间的不满。
这将打开转会市场的大门，但是利物浦相信这位有经验的球员会留在俱乐部。
克洛普在周日观看了米尼奥莱81分钟的比赛后告诉记者:“是的。据我所知（他将留下）。(我们)在过去几年、几个月里谈了很多。在我们离开(过暑假)之前，我们谈过一次，我认为(他会留下来)。在利物浦这样的俱乐部，你至少需要两个“1号”。有了阿利森和西蒙，一切都很酷。这对俱乐部来说是一个非常好的情况，我想你应该有这样的情况，这就是为什么在我看来一切都很好。”
米尼奥莱曾在三月份暗示，他将在当前的窗口寻找一个新的开始。
他告诉林堡电视台:“这个赛季，这是一件很容易接受的事情，但是，很明显，我想踢球。这就是为什么我每天都在工作，并试图继续走这条路。我不知道今年夏天是否有可能离开，我的合同还有两年。”
米尼奥莱在2018-19赛季的英超联赛中没有出场一分钟，阿利森在下个赛季仍然是红军无可争议的第一选择，但是如果利物浦能够深入国内杯赛的话，克洛普可能会决定让他的头号门将更有规律地休息。