克洛普希望尽快使用南野拓実 但不会操之过急

红军主帅已经迫不及待的想让这位日本球星上场，但是他强调他们不会催促他太快有表现。

利物浦主帅尤尔根·克洛普希望尽快将新签入的南野拓実加入他的阵容。

克洛普的球队目前正忙着应付一段繁忙的比赛，而一些球员也已经可以上场了，德国人很想让南野拓実上场，但他承认他们不会在让24岁的南野拓実在融入球队的过程中走任何捷径。

“1月1日。”克洛普在被问及南野拓実何时会加入球队时说：“看看我们的情况，我理解这个问题，但在我们有14名成年球员的情况下，你怎么能问我这个问题呢？”

“如果他能拿出一半的水平，如果他现在能在这里，能帮助我们，我会很高兴。”

“这很好，我们将看看它进展得有多快。我们踢球的方式并没有太大的不同，他已经在萨尔茨堡学到了很多东西。这对我们很有好处。”

“我们有很多不同于萨尔茨堡的比赛模式。所以，在进攻端，当你谈到他习惯了什么，它或多或少是防守。他是一个进攻型的球员，所以在进攻上，我们如何能把他带到一个他感觉非常舒服的位置，并且本能地使用这些东西，而不是因为我们告诉他的？”

“这就是我们每年谈论（新签约）的时候所说的，‘为什么他还没有上场？’一直都是这样。没有压力，绝对没有压力，当他一月份来的时候。”

“这支球队没有他并没有挣扎，所以我们想要的是有他的额外的质量，不同的实力和一个非常非常好的球员。”

“这就是我们所得到的，从那一点上我们可以利用他，真的，我们会看到。从那时起，我们将看到百分之百的南野拓実，对男孩绝对没有压力。有那么多的好东西可以帮助我们，但是从那一刻起，他可以使用所有的东西，我们将看到。”

利物浦目前在英超积分榜上领先10分且少赛一场，他们将在周四对阵排名第二的莱斯特城。