克洛普将谨慎面对埃弗顿 邀请安帅入住自己隔壁

红军主帅强调，自己不会因为上月5-2击败过埃弗顿就轻视对手，但他很乐意在球场给老朋友安切洛蒂制造麻烦。

本周末，两支默西塞德球队将会在足总杯第三轮的比赛中相遇。值得注意的是，太妃糖自1999年之后，就再没能在德比战中击败过利物浦。去年12月5日，时任埃弗顿主帅的马尔科-席尔瓦率队前往安菲尔德，被利物浦5-2轻取。

克洛普的球队目前在英超积分榜上稳坐榜首，遥遥领先于排名第二的莱斯特和曼城。而埃弗顿的联赛处境令人担忧。不过在安切洛蒂入主球队后，他们三战两胜，终于暂时摆脱了降级风险，回到了积分榜中游。

在赛前新闻发布会上，克洛普承认埃弗顿队内的氛围已经发生了变化。德国人说道：“心态。当时我们的球队势头强劲，心态非常好，而他们却没有。这是最明显的变化。”

“当时他们连续三四个星期的情况都不是很好，我不知道马尔科-席尔瓦的问题出现了多久，但那肯定不是什么好事。然后他们在那个晚上遇到了我们，我们保持了100%的专注，状态红上，时机也对。”

“情况就是这样，但那只是一场比赛。我们要去古迪逊公园，那将是完全不同的比赛。他们情况与几周前大相径庭。我们清楚这点，所以我们不会拿之前的比赛来比较，我们只希望针对这场比赛找到解决的办法。”

不过利物浦阵中最近出现了不太乐观的伤病潮，在周四战胜谢菲尔德联的比赛中，凯塔也加入了此前由洛夫伦，马蒂普，法比尼奥，沙奇里等人组成的受伤大军，他们都将缺席周末的比赛。

但克洛普仍然坚信，启用部分年轻球员和边缘球员并不会影响红军的表现。他周五的时候在梅尔伍德确认，此前与英冠球队斯旺西紧密联系在一起的青训射手布鲁斯特会出现在比赛名单当中，并且年轻的中后卫菲利普斯将迎来自己的俱乐部的首秀，新援南野拓实也会成为一种选择。

克洛普还谈到了自己与埃弗顿主帅安切洛蒂的关系，他表示自己早已视这位意大利老帅为朋友。

“我们之前就是（朋友）。我们彼此碰面的次数并不多，所以我们都有这种感觉确实比较奇怪。我们作为主帅，场上场下都有过接触。”

“当他来到这里的时候我就在想，如果我开个趴，我能不能邀请埃弗顿主帅呢？我不用社交媒体，但如果我放一张（我和安切洛蒂的）照片，我真的不知道外界会怎么评价。”

“但我可不想置他于这种境地，我只想在球场上给他制造困难，我们一直都非常尊重彼此。”

“我不确定他现在住在哪，但我家旁边的房子是空着的，（他如果住过来），那可真是太有趣了。”