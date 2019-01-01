克洛普对老将米尔纳充满敬畏：他的状态大热

红军主帅高度赞扬了他阵中最有经验的球员，后者在联赛杯的比赛中破门得分。

根据尤尔根·克洛普的说法，詹姆斯·米尔纳可能已经33岁了，但是这名利物浦老将状态大热。

这是米尔纳本赛季的第三次首发，在周三晚上的比赛中首开记录，帮助球队在联赛杯的第三轮比赛中以2-0险胜弥尔顿凯恩斯。

自2010年对阵曼联的决赛中代表阿斯顿维拉首次进球以来，米尔纳表明令人自己没有受到年龄的影响。

这位33岁的左后卫完成了全场最高的114次传球，为球队创造了3次机会。

虽然他现在正努力进入克洛普的首发阵容，但德国教练很清楚米尔纳的良好状态。

“这个人状态太好了，就是这样，”克洛普赛后说。

“他帮了球队很多忙，他是年轻球员的真正榜样。如果他每天都能踢球，米尔纳每天都会这样，所以这真是太棒了。”

尽管离他们最闪耀的光芒还很远，米尔纳很高兴看到一些年轻的利物浦球员坚持他们的主张，争取更多的上场时间，增加位置上的竞争。

米尔纳在接受天空体育采访时表示:“当你有一群没打过多少分钟的球员和一群年轻人在一起的时候，这总是很难的，但你可以看到我们想要踢的足球风格。”

“下半场我们有点迷失了方向，球也没能控制住，但我认为这是一场相当不错的表现。”

“当你看到我们的阵容有多强大时，要让年轻球员达到他们需要的水平并不容易，但是他们已经表现出他们想要变得越来越好。每个人都在努力，这就是一线队的球员所需要的——竞争上岗。”

利物浦以一群年轻人的进攻拉开了比赛的序幕，由十几岁的布鲁斯特、琼斯和埃利奥特组成。

虽然晋级联赛杯下一轮对红军来说至关重要，但克洛普认为这场比赛是他的年轻球员接受考验的理想场所。

“这是如此重要，我们仍然有这些比赛，我们有足够的勇气派这些男孩上场。”克洛普说。

“我们来到这里是为了赢得比赛的，没有其他原因。我们不会飞到伦敦做所有这些事情然后只为了说再见。”

“我真的很高兴我们走到了一起，这很酷。男孩们也觉得成年足球很重要。这不是很难，而是很难的挑战，他们可以在瞬间展示自己有多优秀，所以一切都很好。”